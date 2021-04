Apple otevřel systém „Najít“ i pro třetí strany. V aplikaci lze tak snadno sledovat třeba chytré kolo

Apple už více než 10 let nabízí zdarma službu v rámci aplikace „Find My“, která je v češtině nazvána jako „Najít“. Díky tomu můžete snadno sledovat, kde se nachází jakékoli vaše zařízení od Applu, a můžete ho případně vzdáleně zamknout či smazat. Systém zároveň pracuje se sdílením, což se hodí například uvnitř rodiny. Apple nedávno přidal i novou schopnost, kdy je ukradené offline zařízení schopné přes jiný datově připojený iPhone v blízkosti dát o sobě vědět.

Apple nyní tuto platformu otevírá i třetím stranám, které po splnění striktních podmínek z pohledu bezpečnosti a komunikace mohou mít zařízení dostupná právě v aplikaci Najít. Díky tomu je možné tato zařízení sledovat a případně s nimi dělat další bezpečnostní akce (záleží na implementaci a typu zařízení). Samozřejmostí je i možnost nechat na dálku zařízení zazvonit, zablikat a podobně, tedy pokud má nějaký reproduktor a jiné takto použitelné části.

Mezi první výrobce, kteří se do systém dostanou, patří třeba Belkin (Bluetooth bezdrátová sluchátka), Chipolo (ONE Spot tracker) nebo VanMoof (chytrá elektrokola). Lze očekávat, že by se do tohoto systému mohly zapojit třeba i některé automobilky, protože Apple začal s některými blíže spolupracovat třeba na odemykání pomocí iPhonu.

Do budoucna má Apple v plánu otevřít podporu i pro přesné zaměření zařízení v blízkém prostoru pomocí technologie UWB, která je v rámci čipu U1 integrovaná v iPhonech 11, 12 a jistě nebude chybět ani u iPhonu 13.