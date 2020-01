Apple odmítá jednotné nabíječky, které požaduje EU. Zničí to inovace, tvrdí

Apple je značně nespokojen s plánem Evropské unie zřídit jednu univerzální nabíječku pro všechny chytré telefony a další elektroniku. Firma říká, že tento krok zničí inovace a hrubě s ním nesouhlasí.

EU o „jednom konektoru, který bude vládnout všem“ začala znovu mluvit v posledních dnech, byť plán existuje téměř 20 let. Univerzální nabíječku zmínil ve své lednové řeči mimo jiné místopředseda Evropské komise a neúspěšný slovenský kandidát na prezidenta Maroš Šefčovič. Podle něj by zřízení takového standardu pomohlo spotřebitelům a přispělo by to k produkci menšího množství elektronického odpadu.

Apple se brání

„Budeme hledat kombinaci různých možností, včetně regulačních a neregulačních opatření, abychom dosáhli našich cílů,“ uvedl Šefčovič. Zároveň řekl, že je škoda, že technologické firmy ke kroku nepřistoupily samy z vlastní iniciativy.

Situace s konektory je v posledních letech skutečně chaotická. Nejen, že máme různé druhy USB podle generací a velikostí, ale pak je tu Lightning kabel exkluzivní přímo pro Apple. Půjčit si od někoho nabíječku vůbec nemusí být jednoduché. Na druhou stranu, nejde ani tak o samotnou nabíječku, která má vývod obvykle v podobě univerzálního konektoru USB-A, případně USB-C, ale o konektor v telefonu a tomu odpovídající kabel.

Apple si však za svým konektorem stojí a nechce jej měnit. Jak informovala agentura Reuters, vydal prohlášení, ve kterém argumentuje, že změna by znevýhodnila miliony jeho zákazníků, plus by vytvořila neuvěřitelné množství zbytečného odpadu.

Než konektory zmizí úplně

Ale hlavně by to podle firmy zastavilo inovace, což dle jejích slov není v zájmu Evropské unie ani evropského ekonomického prostoru. „Proto doufáme, že komise najde řešení, které neomezuje naši schopnost inovovat a přinášet lidem skvělé nové technologie,“ říká Apple.

Na to EU už dříve odpověděla, že univerzální nabíječka a inovace se nijak neodporují. „Jakékoli nové řešení bude vždy vítáno, ale musí být stejné pro všechny,“ vysvětlil Šefčovič. Další vývoj je očekáván v průběhu letošního roku.

Vývoj inovací však spíše směřuje k tomu, že se za pár let budeme sporům o jednotný konektor smát, protože telefony žádný mít nebudou. Ale bude se třeba podobně řešit jednotná technologie bezdrátového nabíjení...