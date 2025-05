Apple ode dneška opět fotí české ulice. Bez auta, zato s batohem

Apple letos ve větší míře aktualizuje mapovou službu Rozhlédnout se / Look Around za pomocí snímkovacích batohů. Chodci se speciálním vybavením na zádech zamíří do spousty evropských zemí, mj. také do Česka.

Podle harmonogramu by měl od 13. května do 9. července fotit Prahu. Jiné regiony zatím nezmiňuje. Snímkování pomocí automobilů také v plánu ještě není a letos nejspíš ani nebude.

Apple už ulice ve všech krajích fotil v letech 2021, 2023 a 2024. Ani Google nebyl v poslední době takhle pečlivý. A Mapy.com teď s Panoramou také zažívají menší útlum. Loni se pouze aktualizovalo a opravovalo, letos se snímkování vůbec nechystá.

Jablečnou alternativu ke Street View si od loňského prosince může prohlédnout každý, i když nemá macOS, iOS nebo iPadOS. Apple totiž funkci Rozhlédnout se zpřístupnil na webu maps.apple.com.

Jak a proč Apple snímkuje pomocí batohů „Apple provádí snímkování s přenosnými systémy na vybraných pěších zónách (například v některých ulicích v Praze se zákazem vjezdu). Některá pěší snímkování využívají systém v batohu. Tato data lze přímo použít v Apple Maps, například ve službě Look Around. Jiná pěší snímkování využívají ke shromažďování snímků pro vylepšování map iPady, iPhony nebo jiná zařízení. Tato pěší snímkování nám umožňují vylepšovat a aktualizovat Apple Maps v oblastech, kam se vozidla nedostanou, a to při zachování stejné ochrany soukromí jako v případě vozidel Apple Maps,“ uvádí firma.