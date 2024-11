Apple může vytvořit vlastní Photoshop. Kupuje tvůrce šikovného Pixelmatoru

Apple kupuje Pixelmator Team, autory stejnojmenného bitmapového editoru, kteří před 17 lety začali tvořit litevští bratři Saulius a Aidas Dailideové. Od začátku software designovali výhradně pro Macy a později i iPhony i iPady, využívali jazyky a rozhraní navržené Applem a samotná cupertinská firma je v minulosti několikrát ocenila. Půjde tak o logické splynutí.

V tuto chvíli neznáme finanční podrobnosti celé operace. Firmy se zatím jen dohodly na akvizici, kterou ještě budou muset schválit úřady. Litevská společnost chce detaily a dopad obchodu přiblížit později, prozatím ale současné uživatele nečeká žádná změna.

Nadále je možné koupit Pixelmator Pro pro Mac (1290 Kč), PIxelmator pro iOS (249 Kč) i jednodušší Photomator, který je univerzální dostupný pro Macy, iPhony i iPady. Tuto aplikaci zaměřenou na úpravy fotek je možné používat za měsíční předplatné 199 Kč, roční 799 Kč, případně je k dispozici i doživotní licence za 1990 Kč. Během Černého pátku ale vždycky bývají pěkné slevy.

Pravděpodobný scénář je, že Apple po dokončení obchodu bude Pixelmator i Photomator určitou dobu podporovat, ale pak využije know how autorů k vylepšení vlastních aplikací. Podobně obvykle postupoval v minulosti. Samozřejmě se nabízí možnost vylepšit Fotky. Na druhou stranu ale může vzniknout nový profesionální editor, který by se postavil vedle Logic Pro (audio) a Final Cut Pro (video). Když před skoro 10 lety ukončil Aperture zaměřené na fotografie, vznikla mu v nabídce určitá díra.