Před 25 lety skončila válka Microsoftu a Applu. Jobs přijal pomoc Gatese

Microsoft se dále zavázal pro příštích pět let vydávat Office pro Mac OS ve stejné frekvenci jako pro Windows. A nejen to, v Redmondu přislíbili vývoj Internet Exploreru pro Mac OS 8, který se navíc stal výchozím webovým prohlížečem. To provázelo mohutné bučení z publika, které ale Jobs uklidnil tím, že pro systém budou i jiné prohlížeče a výchozí půjde změnit. Obě firmy také začaly spolupracovat na podpoře Javy.

Za fiskální rok 1996 se Apple poprvé propadl do ztráty. Při celoročních tržbách 9,8 miliardy dolarů činila čistá ztráta 816 milionů dolarů . O rok dřív přitom ještě vydělal 424 milionů. Firma byla těsně před bankrotem a čekala ji velká restrukturalizace, která začala tím, že hned na začátku roku 1997 propustila 3000 zaměstnanců z celkových 13 000. A vedle toho za 429 milionů koupila konkurenční NeXT vedený Stevem Jobsem.

Začátkem 90. let se v Cupertinu snažili rozšířit do všech stran, ale až na Macintoshe se jim nedařilo. Bylo to experimentální období prvních PDA (Newton), digitálních foťáků (Quicktake), ale též herních konzolí (Pippin). Jenže i s těmi počítači měli nakonec problém. Nastal boom PC, komercionalizoval se internet a Microsoft uvedl superúspěšné Windows 95.

Keynote na Macworldu Boston 1997

Steve Jobs

Dnes nebudu mluvit o produktech. Jen jsem vám chtěl říct, že máme několik skvělých nápadů, o kterých se dozvíte ode dneška do konce roku.

Dále se zaměříme na trh. Nikdo mi nedokáže říct, jaký je konečný podíl společnosti Apple na trhu, ale podle toho, co jsem zjistil, se pohybuje kolem sedmi procent, a otázkou je, kde je Apple relevantní. Kde je Apple stále dominantním hráčem? V jakých segmentech trhu? A jsou dva.

První z nich nazývám kreativní obsah. Je to vydavatelství, design, předtisková příprava atd. Jsou to kreativní profesionálové používající počítače. A zajímavé je, že Apple je stále dominantním lídrem na trhu kreativních profesionálů. Je to asi 80 % počítačů používaných v reklamě, grafice, designu, předtiskové přípravě, všechno Macintoshe. A 64 procent je nejlepší číslo, které jsem našel. Na 64 procent všech internetových stránek je vytvořeno na Macu. To je úžasné! (potlesk)

Ale my jsme tu neodváděli dostatečně dobrou práci. Jako příklad lze uvést něco kolem 10 až 15 procent prodejů počítačů Mac, které lze vysledovat přímo díky tomu, že lidé používají Adobe Photoshop jako svou výkonnou aplikaci, že ano. Kdy jste naposledy viděli, že by Apple a Adobe společně propagovaly Photoshop? Kdy jsme naposledy šli za Adobe a řekli: Jak uděláme počítač, na kterém poběží Photoshop rychleji? Kdy to bylo?

Tyto věci nebyly tak provázané, jak by měly být, a myslím, že se začneme mnohem více aktivně zaměřovat na to, jak tyto věci dělat. (dlouhý potlesk)

Nyní bych rád hovořil o smysluplných partnerech.

Společnost Apple žije v ekosystému a potřebuje pomoc ostatních partnerů, potřebuje pomáhat ostatním partnerům.

A vztahy, které jsou destruktivní, nepomáhají nikomu v tomto odvětví, jaké dnes je, takže během posledních několika týdnů jsme se podívali na některé vztahy a jeden vynikl. Nevyvíjel se příliš dobře, ale měl potenciál, myslím, být skvělý pro obě společnosti, a já bych dnes rád oznámil jedno z našich prvních smysluplných partnerství, a to se společností Microsoft. (bučení i potlesk)

Rád bych vás jím provedl.

Diskuze vlastně začaly, protože došlo k nějakým patentovým sporům (publikum se směje). A spíše než opakování historie jsem nesmírně hrdý na obě společnosti, že tyto neshody vyřešily velmi profesionálním způsobem. A to vedlo, myslím, k celkovému vztahu, který dnes oznamujeme a který má několik částí a ze kterého jsme nesmírně nadšeni.

První částí je patentové vyrovnání a křížová licence. Obě společnosti dosáhly plné křížové licence na všechny existující patenty a na patenty, které budou podány v příštích pěti letech. Jedná se o velmi seriózní patentové urovnání.

Druhou částí je závazek Microsoftu vydávat Microsoft Office pro Macintosh po dobu následujících pěti let. (publikum tleská) Během této doby hodlá vydat stejný počet hlavních verzí, jako vydává pro Windows. První verze bude vydána koncem roku, možná se posune o několik měsíců do příštího roku, ale pracují na ní opravdu tvrdě a vypadá to velmi dobře.

Dále jsme se podívali na prohlížeče a Apple se rozhodl udělat Internet Explorer výchozím prohlížečem na Macintoshi. (velmi silné bučení) Protože věříme v možnost volby (smích), budeme na počítače Macintosh dodávat i jiné internetové prohlížeče a uživatelé si samozřejmě mohou výchozí prohlížeč změnit, pokud se tak rozhodnou (jásot), ale věříme, že Internet Explorer je opravdu dobrý prohlížeč (jásot) a myslíme si, že bude dobrým výchozím prohlížečem.

Java. Budeme spolupracovat s Microsoftem na Javě, abychom zajistili, že budeme moci vzájemně získat to nejlepší a zajistit kompatibilitu mezi našimi virtuálními stroji. Myslíme si, že to poslouží zájmům všech.

A konečně, Microsoft investuje do společnosti Apple. Microsoft kupuje akcie společnosti Apple v hodnotě 150 milionů dolarů (bučení) za tržní cenu. Jsou to akcie bez hlasovacího práva (jásot) a dohodli se, že je nejméně tři roky neprodají.

Znamená to tedy, že Microsoft se s námi zúčastní hry o ozdravení této společnosti, má zájem na tom, aby cena akcií stoupla. Budeme společně pracovat na Microsoft Office, Internet Exploreru, Javě a myslím, že to povede k velmi zdravému vztahu. Takže je to dnešní oznámení o balíčku. Máme z toho velkou radost, jsme z toho velmi nadšeni. Náhodou mám dnes s sebou zvláštního hosta, přes satelitní downlink, a kdybychom ho teď mohli dostat na pódium. (jásot)

Bill Gates

Dobré ráno. (jásot, smích, potlesk)

Jednou z nejzajímavějších prací, které jsem ve své kariéře vykonal, byla práce se Stevem na počítači Macintosh. Ať už šlo o první představení nebo o produkty jako Mac Excel, byly to významné milníky. A je velmi vzrušující obnovit náš závazek vůči Macintoshi. Software Microsoftu na Macintoshi používá více než 8 milionů zákazníků. Velmi usnadňujeme lidem používání Macintoshe, aby si mohli vzít své dokumenty a pracovat se všemi druhy strojů.

Jsme velmi nadšeni z nové verze, kterou připravujeme. Jmenuje se Mac Office 98. Očekáváme, že ji vydáme do konce tohoto roku. A máme několik opravdu zajímavých funkcí. Je to produkt, který nebude vyžadovat žádné nastavení, bude to snadný přechod od lidí z minulosti. Myslím, že to opravdu nastaví nové měřítko pro dobrou práci s výkonem a využitím jedinečných vlastností Macu. V mnoha ohledech je pokročilejší než to, co jsme udělali na platformě Windows. (potlesk)

Jsme také nadšeni z Internet Exploreru a máme v Kalifornii velmi specializovaný tým, který na tomto produktu pracuje a kód je opravdu speciálně vyvinutý pro Macintosh. Není to jen port toho, co jsme udělali v prostředí Windows. (potlesk) A tak jsme rádi, že můžeme podporovat společnost Apple. Myslíme si, že Apple je obrovským přínosem pro počítačový průmysl. Myslíme si, že bude zábavné pomáhat, a těšíme se na zpětnou vazbu od vás všech, až budeme dělat další software pro Macintosh.

Děkujeme.

(potlesk)

Steve Jobs

Děkuji ti, Bille.

Víte, že právě teď jsme v situaci, kdy spravujeme jedny z největších aktiv v počítačovém průmyslu. A pokud se chceme posunout kupředu a vidět Apple opět zdravý a prosperující, musíme se několika věcí vzdát.

Musíme se zbavit představy, že aby Apple vyhrál, musí Microsoft prohrát. Správně? (potlesk) Musíme přijmout představu, že aby Apple vyhrál, musí odvést opravdu dobrou práci, a pokud nám ostatní pomohou (potlesk), je to skvělé, protože potřebujeme veškerou pomoc, kterou můžeme dostat. A pokud to pokazíme a neodvedeme dobrou práci, není to vina někoho jiného. Je to naše chyba. Takže si myslím, že to je velmi důležitý pohled.

Myslím, že pokud chceme Microsoft Office na Macu, měli bychom se ke společnosti, která ho vydává, chovat trochu vděčně. Jejich software se nám líbí. (potlesk)

Takže podle mého názoru skončila éra, kdy se to stavělo jako soupeření mezi Applem a Microsoftem. Jde o to, abychom se ozdravili, a jde o to, aby Apple dokázal neuvěřitelně skvěle přispět tomuto odvětví, aby se ozdravil a znovu prosperoval. (potlesk)

Poslední, co bych vám k tomu chtěl zanechat, je, víte, že někdy vás úhly pohledu mohou opravdu donutit podívat se na věci jinak. Jako třeba pro mě, když jsem se díval na statistiky a došlo mi, že Apple je největší vzdělávací společnost na světě. To bylo jako blesk z čistého nebe. To je obrovské! To je neuvěřitelná základna, na které se dá stavět!

Další blesk z čistého nebe je, že Apple plus Microsoft tvoří 100 % trhu se stolními počítači. (jásot) A tak, ať se Apple a Microsoft dohodnou na čemkoli, je to standard a myslím, že nás uvidíte více spolupracovat s Microsoftem, protože je to jediný další hráč v odvětví stolních počítačů. A myslím, že uvidíte, jak Microsoft bude chtít více spolupracovat s Applem, protože Apple je jediným dalším hráčem v odvětví stolních počítačů.

Takže doufám, že v budoucnu budeme spolupracovat ještě více, protože si to toto odvětví přeje.

Zdroj přepisu: Stratechery, přeloženo s pomocí DeepL