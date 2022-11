Apple měl tablet už v roce 1979. Ale trochu jiný, než myslíte

Když Apple v roce 1979 uvedl novou generaci počítače Apple II v podobě varianty Plus s možností operační paměti až o „obří“ kapacitě 48 kB, procesorem MOS Technology 6502 na frekvenci 1 MHz a 5,25" disketovou mechanikou, byl to velký posun. Počítač stál tehdy 1 195 dolarů, což na dnešní ceny znamená něco přes 120 tisíc korun.

Spolu s tímto počítačem ale uvedl i příslušenství, které stálo polovinu toho, co tento počítač – tehdejších 650 dolarů.

Tak trochu jiný tablet

Dnes používáme slovo tablet pro moderní mobilní počítače v destičce s krásným dotykovým displejem, který si poradí i se stylusem, má vlastní baterii a podobně. V minulosti ale toto označení patřilo pro zařízení, které lze používat pro interakci s počítačem pomocí speciálního stylusu. Už s příchodem prvních počítačů s podporou grafiky totiž přišla nutnost toho, jak by mohli grafici pohodlně vytvářet grafiku.

Obsah balení Apple Graphics Tablet (Zdroj: Applefritter.com)

Apple Graphics Tablet byl zaměřen přesně na tento problém a připojoval se ke zmíněnému počítači Apple II Plus s operačním systémem DOS 3.3. Právě tento počítač měl jeden z prvních programů pro kreslení – „Utopia Graphics System“.

Samotné zařízení byla poměrně velká destička o rozměrech 39 × 40 × 1,9 cm, která měla jednoduchý design tehdejší doby. K počítači se připojoval přes speciální konektor a adaptér (karta do slotu v počítači), přičemž samotný stylus byl tenkým kabelem spojený s tabletem.



Několik ukázek tabletu z roku 1979 (Další na stránkách Quartdepomme.fr)

Tablet nevyrobil Apple zcela sám, ale spolupracoval se společností Summargraphics, která v té době vyráběla „inteligentní digitizéry“ v čele s modely Bitpad, které byly licencované jiným výrobcům.

Omezená kreativita

Grafik mohl pomocí Apple Graphics Tablet přirozeně kreslit tak, jak byl dříve zvyklý na papíře, což byla tehdy u „domácích“ počítačů novinka. Omezení hardwaru a softwaru ale byla na tehdejší dobu poměrně restriktivní pro kreativní kreslení. Bylo možné použít jen 94 barev a 40 druhů grafických štětců.

Rozlišení pro kreslení obrázků bylo navíc pouze 280 × 192 pixelů, což není mnoho, ale pro základní grafiku i animace to stačilo. Apple prezentoval tento grafický tablet jako úžasný nástroj:

„Apple Graphics Tablet promění váš systém Apple II v malířské plátno. Tablet nabízí vzrušující médium se snadno použitelnými nástroji a technikami pro vytváření a zobrazování obrázkových a pixelových informací. Při použití se systémem Utopia Graphics Tablet se vám před očima znásobí počet dostupných tvůrčích alternativ.“

Uživatel s koupí tablet samozřejmě dostal i papírový manuál (PDF), který obsahoval tyto části:

Kapitola 1: Začínáme

Kapitola 2: Software grafického tabletu

Kapitola 3: Programování grafického tabletu

Dodatek A: Používání a péče

Dodatek B: Kopírování hlavní diskety

Dodatek C: Barevné anomálie

Dodatek D: Seznamy programů

Dodatek E: Schéma

Pro plné využití a nastavování jste tak musel být trochu technicky zdatní, nebylo to tak uživatelsky přívětivé, jak jsme dnes zvyklí u něčeho tak jednoduchého, jako je kreslení.

Problémy a konkurence

Tablet se ale nestal zrovna trhákem, protože musel být brzy stažen z trhu. Elektronika v tabletu totiž způsobovala rušení rádiových frekvencí, což si americká FCC pohlídala a prodej zakázala.



Zmínky o tabletech a počítačové grafice z tehdejšího magazínu Popular Science

Apple se ale nevzdal a v roce 1983 uvedl druhou generaci, která už byla připravená pro novější počítač Apple IIe. V tuto dobu se ale chystala na trh zásadní konkurence z několika stran.

V roce 1983 se také začala prodávat konkurence v podobě KoalaPad, což byl sice menší tablet (10 × 10 cm), ale byl levnější a kompatibilní s více počítači (Apple II, Atari, Commodore 64, IBM PC a další). Navíc nevyžadoval speciální kartu, stačilo ho zapojit do portu pro joysticky a dokonce podporoval i dotyk prstem pro výběr menu a další funkce. Z pohledu technologií to byl takový předchůdce touchpadů, které jsou základem notebooků.



S prvním Macintoshem v roce 1984 také přišla na trh první myš ve větším nasazení, která byla ideálním zařízením pro ovládání grafického operačního systému i aplikací. Navíc v roce 1984 vypustil první grafický tablet i známý japonský Wacom a to v podobě modelu WT-460M s bezdrátovým stylusem. Wacom se v počátku zaměřil na profesionály se specializací na CAD. Wacom se s rychlou inovací technologií a patenty stal postupně jedničkou v oblasti grafických tabletů.

Ukázka práce s tabletem

Na tomto videu můžete vidět, jak vypadala práce s tímto tabletem: