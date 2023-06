macOS 14 Sonoma přinese widgety na plochu, lepší Safari a herní vychytávky

Zase ty hry

Apple každý rok ukazuje, jak chce na svou platformu lákat herní vývojáře. Má už výkonný hardware, horší to je ale s obsahem. na WWDC proto vystoupil Hideo Kodžima, otec série Metal Gear, s tím, že pro macOS vydá svou poslední hru Death Stranding. Kromě toho vyšla nativní verze No Man's Sky a jablíčkáři se mohou těšit i na kočičí adventuru Stray, horory The Medium a Layers of Fear, simulaci Showrunner, tahovou strategii Humankind nebo RPG Elex II.

Sonoma přinese několik herních novinek

Apple pak vývojářům půjde naproti. Zjednoduší portování aplikací z Windows včetně těch využívajících DirectX 12. Jeho Game Porting Toolkit je něco jako Wine či Proton, překladová vrsta dovolující rovnou pouštět .exe soubory pro Windows. Apple přitom spolupracuje s CodeWeavers, tvůrci CrossOveru (komerční Wine), který těsně před WWDC oznámil novou verzi slibující převod DX12 na applovský Metal.

macOS dále zavede podporu ray tracingu a mesh shaderů zvyšujících výkon. Už loni firma ukázala alternativu pro DirectStorage urychlující načítání z SSD nebo technologii MetalFX pro chytrý upscale z nižšího rozlišení (obdoba DLSS, FSR nebo XeSS.

Na hráče pak přímo čeká jiná laskomina – herní režim. Hry získají prioritu pro využívání CPU a GPU, takže by se neměla brzdit nějaká aplikaci na pozadí. Vedle toho Apple sníží odezvy Bluetooth zařízení, což se bude hodit hlavně u sluchátek, ale třeba také gamepadů.