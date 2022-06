Známe české ceny nových MacBooků. Apple i do počítače za 46 tisíc dal jen 8 GB RAM

Apple včera odhalil další generaci desktopového hardwaru a kolem výkonnějšího čipu M2 vystavěl nové MacBooky Air a Pro. Zvlášť u Airu se vydal cestou, jako razí u iPhonů. Nechal v nabídce i předloňskou generaci s SoC M1 coby „lidový“ model. Oproti mobilům už však starší generaci nezlevnil. Cena zachoval, zato zdražil novinky.

V nabídce už zůstala pouze konfigurace Airu M1 se sedmijádrovou grafikou, 8 GB operační a 256 GB úložné paměti, a to za původních 29 990 Kč. V Apple Online Storu si můžete připlatit za dvojnásobek RAM a až 2TB SSD, pak cena vyšplhá na 59 990 Kč.

Air M2 startuje až na 36 990 Kč, v útrobách je 8jádrové GPU, 8 GB RAM a 256GB SSD. Varianta s desetijádrovou grafikou a dvojnásobným úložištěm je za 45 990 Kč. Příplatek za 16 GB RAM je 6000 Kč, za 24 GB pak 12 000 Kč. Zvolit lze také až 2TB SSD. Varianty s 10jádrovou grafikou a 512GB+ SSD mají v ceně místo 30W nabíječky 35W model se dvěma konektory USB-C nebo 67W rychlonabíječku s jednou zdířkou. Volitelně je lze přikoupit i k základnímu MBA za 600 Kč.

MacBook Pro M2 rovnou začíná s 10jádrovou grafikou, ale základní kapacita pořád činí jen 8, resp. 256 GB. Stojí 38 990 Kč, stejně jako loni základní 13" Pro s čipem M1. Druhá konfigurace s dvakrát tak velkým SSD je za 45 990 Kč, loňská obdoba se prodávala o tisícovku levněji.

Zařízení Česká cena Americká cena (+21% DPH) MacBook Air M1 (7C GPU, 8GB RAM, 256 GB SSD) 29 990 Kč 999$ (28 000 Kč) MacBook Air M2 (8C GPU, 8GB RAM, 256 GB SSD) 36 990 Kč 1199$ (33 700 Kč) MacBook Air M2 (10C GPU, 8GB RAM, 512 GB SSD) 44 990 Kč 1499$ (42 100 Kč) MacBook Pro 13 M2 (10C GPU, 8GB RAM, 256 GB SSD) 38 990 Kč 1299$ (36 500 Kč) MacBook Pro 13 M2 (10C GPU, 8GB RAM, 512 GB SSD) 45 990 Kč 1499$ (42 100 Kč)

Opět se trochu rozevřely nůžky mezi tím, kolik Apple za notebooky účtuje Čechům či obecně Evropanům a kolik Američanům. V přepočtu z dolarů na koruny a po doplnění 21% DPH to jsou v závislosti na modelu dva až čtyři tisíce navíc.

Ještě více se tím navíc zdůrazní smutný fakt, že Apple také u počítače za 46 tisíc nabízí jen 8 GB RAM, což má dnes kdejaký lepší mobil. Kdo používá více aplikací najednou, a ty nemusí být ani moc náročné, zaplní paměť rychleji, než by řekl swap. A při nedostatku operační paměti si macOS začne ukládat data na SSD. To jednak znamená citelné zpomalení systému a jednak opotřebovávání SSD, které bohužel není možné vyměnit.

Apple sám sebe zahnal do kouta tím, že RAM integruje do pouzdra k procesoru. To sice zkrátí latence, ale kvůli fyzické velikosti je limitován maximální kapacitou. Zároveň používá stejné čipy u modelů MacBooků Air i Pro, takže nabídku musí více diferencovat. Nákup 8GB verze vás nakonec může mrzet.

