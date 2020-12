Apple Macbook Air M1: testujeme výkon, výdrž, a hlavně kompatibilitu aplikací [průběžně aktualizováno]

Apple začal prodávat první počítače s vlastními procesory Apple M1 na architektuře ARM. Jeden takový počítač teď máme v redakci a prověříme na něm nejen výkon, ale také hlavně to, jak na něm poběží aplikace, které nejsou na nový procesor zatím přizpůsobeny. Za možnost realizace děkujeme iStores.cz, který nám k tomuto účelu zapůjčil nový MacBook Air.

Článek je průběžně aktualizován o nové poznatky. Zeptejte se v diskuzi, co vás zajímá a jakou aplikaci chcete na M1 prověřit!

Pro Apple není přechod na novou procesorovou architekturu premiérou. Ten poslední nastal v roce 2006, kdy dal Apple vale procesorům PowerPC a sáhnul po Intelu, který tehdy započal své hvězdné období s procesory řady Core s více fyzickými jádry. Výkon počítačů Apple zásadně stoupnul při současném snížení energetických nároků. A přesně to se děje i nyní při přechodu na M1.

Nejde přitom o krok zbrklý či unáhlený. Apple začal „vlastní“ procesory architektury ARM využívat již od iPhone 3GS uvedeného na trh před deseti lety. Ukázkově „hokejkový“ graf narůstajícího výkonu procesorové, a zejména pak grafické části procesoru byl nedílnou součástí každé keynote uvádějící nový iPhone či iPad.

Na výkon se samozřejmě zaměříme také, nicméně není to stěžejním obsahem tohoto článku. V tomto směru už proběhla smršť všech možných srovnání a vězte, že výkon je oproti stávajícím Intelům ohromující, především pak v optimalizovaných aplikacích a úlohách jako je například renderování videa.

My se ale zaměříme především na ty aplikace, které optimalizované nejsou. Zkrátka nový MacBook prověříme v simulaci běžné praxe. Jak dlouho vydrží, jestli někdy nezdržuje a s jakým softwarem spolupracuje. Do tohoto článku budeme postupně přidávat zjištěné poznatky a také informace které vás zajímají – rád vyzkouším i aplikace, které používáte ke své práci vy. Napište nám do diskusního fóra, co chcete vyzkoušet. Nemohu kupovat hned všechny programy, ale pokud bude aplikace ve free či trial verzi, prověřím ji.

Při testech se mimo jiné zaměřím i na operační paměť. Je možné, že z důvodu nejrůznějších optimalizací postačí jen 8 GB, ostatně tučný příplatek 6 000 Kč za dvojnásobek umím utratit lépe. Nejde ani tak o aktuální vyčerpání, macOS je znám tím, že využije takřka jakoukoli kapacitu, ale spíš o případné snížení rychlosti práce při otevření více programů.

První test spotřeby

Opětovné připojení nabíječky si nový Air vyžádal po zhruba šesti hodinách práce. To je zhruba třetina deklarované výdrže, přesto žasnu: během těch šesti hodin se totiž Air nezastavil a procházel krutým zahořením. V podstatě celou dobu běžela plnou rychlostí Wi-Fi, přes kterou se stahovaly aktualizace jak macOS, tak vestavěných aplikací, instalačky nových testovaných aplikací a v neposlední řadě synchronizace jak iCloudu, tak mého OneDrive.

Do toho probíhala indexace dat Spotlight, šifrování disku, podsvícení klávesnice a displeje bylo nastaveno zhruba na polovinu. Připojen byl i externí 4K monitor a vyjma testování aplikací jsem na notebooku pracoval. A ačkoli to zřejmě na výdrž nebude mít až tak fatální dopad, většina doinstalovaných aplikací je stále určena pro Intel a přeložena Rosettou 2.

Během následujících dnů této intenzivní zátěže ubude a na vyhodnocení spotřeby znovu přijde.

Nejběžnější aplikace a použití

Safari je skvělý prohlížeč a používám jej jako primární pracovní nástroj. Abych se však nemusel odhlašovat a přihlašovat například v Google službách, používám různé účty v různých prohlížečích, včetně Chrome. Prohlížeč při stahování správně detekuje, že používáte Mac, zeptá se vás ale, zda jde o model s Intelem či procesorem Apple M1. Instalace, spuštění i přihlášení proběhlo bez problémů, stejně jako běh aplikací Googlu. Ostatně Chrome je jednou z prvních optimalizovaných aplikací. Start Chrome trvá na Airu dvě sekundy, na MBP16 to je 7 sekund.

Co se týče doplňků, zaznamenal jsem jediný problém s doplňkem 1Password, který z neznámého důvodu nabízí jen hesla z cloudového úložiště, a ne z lokálního trezoru. Podobný problém je však nyní i na intelácké verzi Chromu a bude nutný update. Žádný další problém s 1Password zatím není, korektně funguje i přihlášení otiskem prstu přes Touch ID.

Další pro práci nezbytnou aplikací je Spotify. Aplikace zatím není optimalizována, a tak se to první spuštění protáhne na necelou půlminutu. Následující start je však výrazně rychlejší, než na MBP16 (10 vs 16 sekund ve prospěch novinky).

Drobná odbočka, neboť se Spotify souvisí i kvalita zvuku: při srovnání vestavěných reproduktorů mezi novým Airem a MBP16 žasnu. Rozdíl, samozřejmě opět ve prospěch novinky, je zásadní napříč všemi hudebními žánry. Zejména vokály již nejsou plastové, nepřirozené, a slyším více nižších středů a basů, které u staršího modelu zkrátka chybí. Ne, že bych si z reproduktorů pouštěl hudbu, nicméně jako nouzovka na cestách pro sledování filmů či seriálů jsou reproduktory konečně použitelné. Zvažujete upgrade? Další malý argument do plusů.

Instaluji aplikaci WhatsApp pro pohodlné odepisování z klávesnice počítače. Aplikace zatím běží přes Rosettu, proto trvá první start o chvilku déle, pak je vše velmi rychlé a bezproblémové.

Totéž platí i pro kancelářský balík Microsoftu: nezaznamenal jsem problém ani v našich složitých tabulkách u velkých testů, korektně fungují Teams, Outlook s účtem Googlu. Mimochodem, to, zda aplikace běží v emulaci přes Rosettu 2, nebo nativně, zjistíte snadno v Monitor aktivity. Klepnutím na záhlaví Architektura se vám sloučí aplikace běžící jako na Intelu a ty zbylé, optimalizované pro Apple.

Zkouším Thunderbird, e-mailový klient, jehož archiv o velikosti 12 GB si pro osobní účty vláčím již od roku 2012. Opět, první spuštění chvíli trvá, nicméně pak vše běží bez jakýchkoli problémů. Stejně tak můj oblíbený videopřehrávač VLC. Další drobní, ale nezbytní pomocníci: Clipy pro vícenásobnou schránku, Magnet pro práci s okny, Fork Lift jakožto správce souborů a SFTP klient – vše v pořádku. Pro ty, kdo si pamatují peripetie s první Rosettou v roce 2006 může být toto poměrně překvapením.

Jediné problémy se objevují u Opery, která zatím není nativní a musel jsem ji dvakrát kvůli nečinnosti ukončit.

Další rychlé postřehy

Vestavěná kamera si nezaslouží jakoukoli omluvu: rozlišení 720p by možná stačilo, ostatně přenášet Full HD na konferenci s vícero účastníky je nesmysl, nicméně kvalita by rozhodně mohla být lepší. Obraz se snaží vylepšit AI, zejména jej odšumit při špatných podmínkách, výsledek ale vypadá ošklivě a možná budete čelit posměchu kolegů. Zvlášť dnes, kdy je kamera důležitým pomocníkem, si mohl Apple dát více záležet, nenechám si namluvit, že na trhu není nic lepšího.

Od začátku pracuji s připojeným 32“ 4K monitorem přes Display Port, stejně jako u svého MBP16. Avšak zatímco u něj znamenalo připojení externího displeje takřka okamžitý nástup větráku a pocení rukou z nadměrného zahřívání klávesnice, Air zůstává studený a nepozoruji žádný problém s výkonem, zpomalením startu či přepínáním aplikací. Tam, kde jsem poslouchal celý pracovní den hučení větráku, tam je nyní samozřejmě absolutní ticho.

A to i ve chvíli, kdy na externím monitoru pustím přes YouTube 4K video. U složitých, pestrých a krásných záběrů krajiny je patrné mírné, opravdu mírné zasekávání a hlavní problém nastane s nedostatečně rychlou linkou. Po pár minutách začne Air velmi mírně hřát na klávesnici.

Bezproblémová je též spolupráce s NASem Synology, přenos souboru přes SMB i AFP, záloha přes TimeMachine. V souvislosti s NASem jsem si všiml lepší citlivosti Wi-Fi. Nemám sice AXovou Wi-Fi síť, pouze AC, nicméně tam, kde MBP16 udával rychlost na fyzické vrstvě okolo 560 Mb/s, Air jede na „plných“ 866 Mb/s! Na vzdálenost zhruba tří metrů přes 10 cm tlustou betonovou zeď. Praktická rychlost kopírování dat z NASu se pak pohybuje okolo skvělých 60 MB/s.

Na závěr přidávám Dock se spuštěnými aplikacemi. I s tímto množstvím a spuštěným 4K videem na externím 4K monitoru byla práce na základním a nejlevnějším (!) Macbooku Air s 8GB RAM bezproblémová, svižná a především tichá.

První den se nesl ve znamení testování základních aplikací nutných k přežití a dopadl dobře, nenarazil jsem na žádný zásadní problém. Problémy ale ještě nastat mohou.

Co bych měl prověřit dál? Jaké úkony a aplikace? Ptejte se, co vás zajímá v diskuzi a článek budu během dne průběžně doplňovat.