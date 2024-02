Apple má tři nové aplikace pro Windows. Music, TV a Device nahrazují staré iTunes

Letos to bude pět let, co Apple ohlásil konec iTunes na macOS, a dva roky, co postupný zánik této aplikace přislíbil i na Windows. Od loňska měl v betaverzi aplikace Music, TV a Device, které měly nahradit většinu funkcí iTunes. Fungovaly jen v betaverzi, dočkaly se několika aktualizací a po té včerejší se konečně přesunuly do ostré verze.

Všechny tři jsou teď dostupné přímo z Microsoftu Storu pro Windows 10 a 11:

iTunes ale ještě zůstávají, jen již při spuštění varují, že si lidé mají stáhnout i ty ostatní, protože původní program už slouží jen pro správu audioknih a podcastů. Audioknihy u nás ale Apple neprodává a iTunes je asi nejhorší možná aplikace pro poslech podcastů na Windows.

Firma časem možná tyto funkce zahrne do Musicu, kde by to dávalo smysl. Zatím je tam jen hudba, tedy rádia, předplacená služba Music, případně jednotlivé nákupy skladeb a alb. Totéž platí pro TV, kde je jednak služba TV+ a jednak i zakoupené filmy ještě z doby dávno předtím, než firma přišla s předplatným.

Device pak slouží ke správě iPhonů a iPadů. Je možné je skrz ni (a kabel) zálohovat, obnovovat a aktualizovat. V mém případě to ale nefungovalo, u iPhonu mi aplikace nabídla jen obnovení do továrního nastavení.