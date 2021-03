Apple má patent na chytrou obuv. Zajímavým způsobem doplní VR brýle

Apple kolem virtuální reality na svých konferencích jen opatrně našlapuje, ale za zavřenými dveřmi se dějí velké věci. V lednu Bloomberg uvedl, že Apple chystá vlastní headset, teď firma získala patent, který by nedával smysl, kdyby to v Cupertinu s virtuální realitou nemysleli vážně. Vymysleli chytré boty, které uživatelům VR poskytnou haptickou odezvu.

Šlo by o další způsob, jak hráče ve virtuální realitě ještě více ponořit do zážitku. Obuv by reagovala podle toho, kde se zrovna ve hře nacházíte, a nešlo by jen o vibrace, ale například i pocit chladu nebo horka (docílit toho chtějí pomocí série elektromagnetů). Takový Skyrim by se rázem proměnil ve velmi mrazivý zážitek.

Obuv podle nákresů připomíná spíše ponožky. Haptická/vibrační odezva by se spouštěla pomocí vykonaného tlaku a Apple počítá s tím, že by zvládla simulovat například i pocit klouzání či chození po kamenech. Jindy by odezvu aktivoval samotný VR software.

„Součásti haptického výstupu mohou zahrnovat piezoelektrické komponenty, elektroaktivní polymerní komponenty, elektromagnetické ovladače a další haptické výstupní komponenty,“ stojí v popisu patentu.

Už příští rok?

Podobná vychytávka by přirozeně doplnila brýle pro virtuální realitu od Applu, o kterých se spekuluje minimálně rok, a ke kterým se v lednu objevily nové detaily. Zařízení by mělo být představeno v roce 2022 a očekávaná cena je kolem 22-23 tisíc korun bez DPH.

VR headset má být vybaven nástupcem procesoru M1. Vzhledem k tomu, že má jít o samostatné zařízení, bude konkurovat zavedenému Oculusu. Má být také v pokročilejší fáze vývoje něž brýle pro AR/rozšířenou realitu, o kterých paradoxně Tim Cook dlouho tvrdil, že jsou pro firmu atraktivnější.