Apple láká na slevy a dárky při nákupu MacBooků nebo iPadů. Studenti VŠ a učitelé ušetří tisíce korun

Apple má ve svém Online Storu od 10. července do 21. října (či do vyprodání zásob) akci pro studenty vysokých nebo vyšších odborných škol, jejich rodiče, případně také pro zaměstnance těchto terciálních škol. Ke standardní slevě v hodnotě několika tisíc korun, kterou v obchodě pro školy nabízí v průběhu celého roku, totiž ještě k vybraným produktů rozdává dárky. Nebo spíš slevy pro nákup příslušenství, což ale v řadě případů znamená, že zákazník dostane produkt zdarma.

Bonusy lze získat při nákupu MacBooků Air i Pro, iMaců, iPadů Air a iPadů Pro ve všech možných konfiguracích dle velikosti, kapacity či jiné výbavy. V tabulce vypisujeme jen základní modely zmíněných zařízení. Kupříkladu MacBook Air s čipem M4 mohou oprávnění zákazníci koupit za 26 990 Kč (o tři tisíce méně, než je standardní cena) a k tomu si mohou přihodit například Magic Keyboard s Touch ID a numerickým blokem v ceně 5890 Kč.

Produkt Standardní cena Cena pro školství Dárek v ceně MacBook Air 13 (M4, 16/256GB) 29 990 Kč 26 990 Kč až 5890 Kč MacBook Pro 14 (M4, 16/512GB) 49 990 Kč 46 990 Kč až 5890 Kč iMac (M4, 16/256GB) 38 990 Kč 38 490 Kč až 4990 Kč iPad Air 11 (128GB, Wi-Fi) 17 990 Kč 15 990 Kč až 3690 Kč iPad Pro 11 (256GB, Wi-Fi) 29 990 Kč 26 990 Kč až 3690 Kč

Coby bonus lze do košíku přihodit také myš, touchpad, sluchátka či v případě tabletů i stylus. Nárokovat si můžete tyto bonusy:

MacBook Air, MacBook Pro

Magic Mouse (USB‑C) – bílý Multi-Touch povrch (sleva 2 290 Kč)

Magic Mouse (USB‑C) – černý Multi-Touch povrch (sleva 2 990 Kč)

Magic Trackpad (USB‑C) – bílý Multi-Touch povrch (sleva 3 790 Kč)

Magic Trackpad (USB‑C) – černý Multi-Touch povrch (sleva 4 490 Kč)

AirPods 4 s aktivním potlačováním hluku (sleva 4 990 Kč)

AirPods Pro 2 (sleva 4 990 Kč)

Magic Keyboard s Touch ID a číselnou klávesnicí – bílé klávesy (sleva 5 290 Kč)

Magic Keyboard s Touch ID a číselnou klávesnicí – černé klávesy (sleva 5 890 Kč)

iMac

AirPods 4 s aktivním potlačováním hluku (sleva 4 990 Kč)

AirPods Pro 2 (sleva 4 990 Kč)

iPad Air

Apple Pencil Pro (sleva 3 490 Kč)

Magic Keyboard k iPadu Air (sleva 3 490 Kč)

AirPods 4 (sleva 3 690 Kč)

AirPods 4 s aktivním potlačováním hluku (sleva 3 690 Kč)

AirPods Pro 2 (sleva 3 690 Kč)

iPad Pro

Apple Pencil Pro (sleva 3 490 Kč)

Magic Keyboard k iPadu Pro (sleva 3 490 Kč)

AirPods 4 (sleva 3 690 Kč)

AirPods 4 s aktivním potlačováním hluku (sleva 3 690 Kč)

AirPods Pro 2 (sleva 3 690 Kč)

Apple akci omezil jen na jeden akční produkt pro Macy a jeden pro iPady, takže bonus nelze vybírat opakovaně. Ale pokud si koupíte počítač i tablet zvlášť, můžete čerpat dva bonusy.

Firma dále uvádí, že před nákupem je nutné doložit, že nakupující je oprávněný (tj. je to student, rodič studenta nebo zaměstnanec VŠ či VOŠ), v praxi to však nikdy nedělal a obchod pro školy je dostupný pro každého. Apple nicméně může časem chtít ověření, a pokud jej mít nebudete, naúčtuje vám doplatek ve výši oněch slev. Takže na to pozor.

Apple má mimochodem studentské slevy i na služby a aplikace. Music získají za 89 Kč (místo 165 Kč), avšak v ceně je teď navíc také videoslužba TV+, která samostatně stojí 199 Kč měsíčně. Studenti si mohou také koupit balík Pro Apps Bundle s nástroji Final Cut Pro, Logic Pro, Motion, Compressor a MainStage za 4990 Kč. Běžně přitom stojí 7990 + 4990 + 1290 + 1290 + 799 Kč.