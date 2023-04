Šest kotev, které táhnou Apple ke dnu. Místo na AI vsadil na AR

S tržní hodnotou 2,6 bilionu dolarů je Apple největší veřejně obchodovatelnou společností světa. Čistý roční zisk ve výši 100 miliard dolarů jej pak řadí na druhé místo za naftařský moloch Saudi Aramco. Těžko hledat něco, co by mohlo ohrozit korporaci, která už dvacet let roste a udává směr celému oboru.

Bez chyby ale Apple není a v některých oblastech zaostává či naopak vyčnívá tak moc, že mu to škodí. V šesti kapitolách se podíváme na problémové oblasti, které ovlivňují samotnou firmu. Nedostatky z pohledu uživatele sem tahat nebudeme.

Je marný na webu

Na celosvětové síti Apple samozřejmě působí. Naučil lidi platit za hudbu, filmy nebo mobilní aplikace. Internet využívá jako prostředek k vylepšování svých produktů, ale chybí mu cokoliv, co by lidé chtěli používat a kde by trávili volný čas.

Nemá vyhledávač, byť se o něm dlouho spekuluje. Neprovozuje sociální síť, byť ostatním říká, jak by (ne)měla vypadat. A ani ten Apple Online Store není po technické stránce bůhvíjak dobrý e-shop. Vystoupit z tohoto stínu se naposledy pokusil Pingem, což měl být jaký „Facebook pro hudbu“. Síť kvůli nezájmu zavřel po dvou letech provozu v roce 2012.



Pamatujete na tuhle sociální síť? My už skoro také ne

Šéf firmy Tim Cook i finanční ředitel Luca Maestri pravidelně opakují, jak se firma chce soustředit na služby. Realita však i roce 2022 byla taková, že jen šestina až pětina příjmů pochází ze služeb. Apple žije prodejem hardwaru.

Nemá ani vlastní cloud. Data hostuje u Amazonu a Googlu, takže když mají výpadek, postihne to i jej. V jiných oblastech se přitom snaží nebýt závislý na ostatních. Smysl nezkoušet nové věci to snad má jen u již zmíněného vyhledávače. Proč by se snažil za miliardy dolarů tvořit vlastní, který by kvůli nezkušenosti stejně byl horší než konkurenční, když si může od Googlu nechat platit 15 miliard ročně za to, že jej jako výchozí nastaví v Safari…

Rozhodně by to ale prospělo trhu. Google potřebuje silné rivaly a Apple už mu vystavil stopku před 10 lety, kdy rozjel vlastní mapy. Sice byly dlouho pro smích, ale dnes už jsou velmi dobře použitelné.