Apple kompletně předělal svoje mapy. Prozatím jen v USA, do Evropy přijdou později

Apple svou vlastní mapovou službu představil již v roce 2012 jako náhradu dosavadních Map Google, které byly předinstalované na iPhonech. Od počátku se nesetkaly s vlažným přijetím firma je ale stále vylepšuje a nyní přináší zásadní redesign podkladů.

Nové podklady v rámci Apple Maps přichází aktuálně pro USA, v následujících měsících bychom se ale měli dočkat i u nás v Evropě. Hlavní změnou je mnohem detailnější zobrazení, které se z velmi jednolité plochy posouvá k detailnímu vykreslení ulic, domů i porostu. Vylepšeno by mělo být vyhledávání přesných adres i pěších tras apod. Nově přibyly i funkce jako kolekce, umožňující ukládat si místa do seznamů, které je možné sdílet, či Look Around, což je obdoba Street View.



Vlevo jsou staré, vpravo nové Apple mapy. Rozdíl je patrný na první pohled.

Jako u většiny svých služeb, Apple vyzdvihuje zaměření na soukromí a ochranu údajů svých zákazníků. Mapy tak nejsou nijak propojené s vaším Aple ID a neukládají tak ani informace o vaší poloze, tak ani vyhledávání. Sbírají se nejnutnější údaje pouze pro provedení jednotlivých úkonů, načež jsou anonymizovány a mazány. Aplikace také umí automaticky nabízet navigaci na častá místa apod., veškeré rozhodování ale probíhá na zařízení.

