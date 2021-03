Apple: jakmile dojdou zásoby, iMac Pro se už nebude prodávat

Počítač v monitoru Apple iMac Pro se oproti klasickému iMacu liší především ve výkonnější výbavě, která je zaměřená na náročné uživatele a profesionály. Právě ti využijí například výkonný 10jádrový procesor Intel Xeon W nebo až 256 GB paměti s ECC a další dražší komponenty.

Apple ale nyní na stránkách uvádí, že dochází k vyprodání zásob iMacu Pro. Jakmile se tedy vyprázdní sklady, současný iMac Pro už nepůjde koupit. Apple představil iMac Pro v roce 2017 a zatím není jasné, jaká bude jeho budoucnost.

Lze očekávat dvě možné události. Apple zcela ukončí iMac Pro a bude nadále prodávat pouze iMac. Profesionálové se budou muset přemístit k Macu Pro a samostatnému monitoru Apple Pro Display XDR.

Druhou možností je, že podobně jako u ostatních zařízení chystá Apple novou generaci iMacu Pro s vlastní čipem s instrukční sadou Arm, která díky tomu bude mít i přepracovaný design šasi. Tento přechod se totiž již očekává u iMacu, kde by design mohl vypadat ve stylu přerostlého iPadu díky pokročilejší miniaturizaci a úspornému čipu.

Pokud by ale měl Apple splnit požadavky například na podporu ECC, vysoké kapacity operačních pamětí, SSD nebo výkonných grafických karet, musel by připravit nejspíše o něco větší šasi, než se očekává u iMacu. Apple by rovněž řadu věcí mohl integrovat v rámci čipů přímo na desku – vlastní procesor, SSD, grafické čipy a teoreticky i operační paměti, které u čipu M1 dokonce dostal přímo do procesoru.

Otázka zní, jestli se Apple do toho bude pouštět a nenabídne prostě výkonné varianty iMacu, kterými bude chtít pokrýt i náročný trh.

Apple iMac Pro