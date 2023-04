Apple před 20 lety naučil svět platit za digitální hudbu. Spustil iTunes Store

Rok a půl po uvedení prvního iPodu, do něhož se písníčky ládovaly pomocí aplikace iTunes a ripování hudebních CD, přišel obchod, který posluchačům nabídl muziku na pár kliknutí. Přesně před 20 lety, 28. dubna 2003, totiž Apple spustil iTunes (Music) Store.

Katalog byl tehdy spíš skromný, co je 200 tisíc písniček oproti dnešním 60 milionům. Apple ale měl smlouvu s hlavními hudebními vydavateli a obchod zásobil tím, na co mainstream slyšel nejvíce. Doslova. Už za první týden prodal více než milion písniček, nejúspěšnější při spuštění byla Stuck in a Moment od U2. Nejžádanějším albem bylo Sea Change od Becka.

Přestože iTunes vyrazil proti Napsterům a jiným pirátským doupatům, ne všichni hudebníci z něj byli nadšení. Apple totiž zavedl do té doby nevídanou věc, umožnil nakupovat jednotlivé písničky za 99 centů, nikoliv pouze celá alba. Nejhlasitějšími kritiky byli Pink Floyd. Pro ně je album umění a každá jednotlivá písnička v něm má důležitou roli. Pokud si uživatelé koupí jen jeden dva hity z desky, kde je deset skladeb, ztratí se tím kouzlo.

Takhle Steve Jobs představoval iTunes Store:

Naopak fanouškům zase vadilo, že Apple hudbu od začátku prodával ve formátu AAC (nikoliv rozšířenějším MP3) doplněnou o antipirátskou ochranu. Bez iTunes, Quick Timu nebo iPodu se lidé neobešli. DRM zrušil až v roce 2009. A až za další dva roky se iTunes Store dostal i do Česka. To už ve světě kromě hudby prodával i filmy, seriály, knihy a také mobilní aplikace.

Apple skrz iTunes prodává alba i jednotlivé skladby i dnes, naprostá většina posluchačů se ale přesunula k modelu předplatného, kde si půjčují přístup k celému katalogu za nepatrný poplatek.

Jak ukazují i loňská čísla z Česka, na příjmech z digitální distribuce má stahování a přímý nákup jen 2% podíl, zbytek mají na svědomí předplatné či bezplatné tarify doplněné o reklamu.