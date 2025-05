Apple integruje kamery úplně do všeho a připravuje první serverový čip, aby posílil neschopnou AI

Insider Mark Gurman z Bloombergu nám dal opět nahlédnout do kuchyně Applu, tentokrát na vyvíjené čipy, které by měly dorazit v nadcházejících letech. Už víme, že před koncem roku dorazí první hardware postavený na čipech M5. Prvně se objeví v iPadech Pro, v příštím roce pak i Macích.

Jako každá jiná firma ale Apple souběžně vyvíjí i další generace. Gurman mluví o M6 a M7 s kódovými značeními Komodo a Borneo. Bližší informace k nim nesdělil. Inženýři ale mají připravovat i pokročilejší čip Sotra, což zřejmě bude čipletový nástupce M3 Ultra.

SoC Výroba Tranzistory Jádra CPU Jádra GPU Neural Engine RAM M1 N5 16 mld. 4+4 C 7 C

8 C 16 C, 11 TOPS 8/16 GB, 66,7 GB/s M2 N5P 20 mld. 4+4 C 8 C

10 C 16 C, 15,8 TOPS 8/16/24 GB, 100 GB/s M3 N3 25 mld. 4+4 C 8 C

10 C 16 C, 18 TOPS 8/16/24 GB, 100 GB/s M4 N3E 28 mld. 3+6 C

4+4 C

4+6 C 8 C

10 C 16 C, 38 TOPS 8/16/24/32 GB, 120 GB/s M5 N3P ? ? ? ? ?

Nejzajímavější novinka nese krycí jméno Baltra. Půjde o první ryze serverový čip, který Apple vyrobí. Doposud se spoléhal na pronajatá datacentra, kde běžel konvenční hardware. V posledních letech ale staví vlastní serverové farmy kvůli Apple Intelligence. V nich však běží čipy z klasických Maců, jen jich jsou sítí propojené stovky či tisíce. Baltra má vznikat ve spolupráci s Broadcomem a podle Gurmana Apple zvažuje, že by mohl nabídnout dvou, čtyř- či osminásobek výpočetních a grafických jader než M3 Ultra.

Co bude v hodinkách a brýlích

Apple letos v iPhonu 16e představil svůj první modem pro mobilní sítě. Na C1 naváže v příštím roce C2 a posléze C3, které už by měly být ve všech iPhonech a zřejmě i dalších produktech. Hardwarový tým pak také připravuje technologii pro neinvazivní měření hladiny glukózy v krvi, kterou má firma integrovat do budoucích verzí Apple Watch.

Z mozku Apple Watch se pak odštěpí nová rodina čipů, které prý Apple využije pro chytré brýle. Nikoliv Vision Pro či Air, ale ty ve tvaru slunečních brýlí, jako je dělá Meta ve spolupráci s Ray-Banem. Mají být pokročilejší, protože se Apple nechce vzdát rozšířené reality a promítání obrazu do průhledných skel. To Meta nenabízí. S čipem i brýlemi se prý počítá pro rok 2027.

Vedle toho ale zvažuje i model, který by neměl obsahovat AR, ale měl by kamery pro snímání okolí podobně jako hlavní rival. A kamery by se měly dostat i do Apple Watch a budoucích AirPods. Cílem je, aby nositelná zařízení získala další smyslové vnímání a obraz před uživatelem vyhodnocovatele skrz sluchátka či displej hodinek předávala informace o okolí.