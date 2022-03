Apple, Google, Microsoft a Mozilla chtějí lepší web. Jejich prohlížeče si budou podobnější

Ačkoliv existují otevřené webové standardy, ne všechny prohlížeče je implementují. A když už, tak ne stejným způsobem. Pro tvůrce stránek a webových aplikací to pak znamená, že musí věnovat čas a úsilí tomu, aby jejich produkty fungovaly všude.

Společnosti Mozilla a Google již v roce 2019 začaly oslovovat vývojáře, aby jim předali zpětnou vazbu a postěžovali si, co jim při kódování nejvíce vadí. Před rokem se k nim přidal i Microsoft a rozjely iniciativu Compat 2021, jejíž cílem bylo sjednotit pět funkcí a jejich implementací napříč prohlížeči.

Ani to však nestačí. Firmy, jejichž řady teď rozšířil i Apple, zahájily nový program Interop 2022, který k pěti loňským oblastem zařadil deset nových. Všechny se týkají práce s kaskádovými styly, na nichž stojí design snad všech moderních webů.

Z hlediska běžných uživatelů bude iniciativa neviditelná. Nepřímo budou vnímat snad jen to, že tvůrci webů budou věnovat méně času řešení kompatibility a víc vývoji užitečných funkcí a obsahu. Především to ale bude znamenat důvěru, že ať už použijí Edge, Firefox, Chrome, Safari či jiné prohlížeče postavené na jádrech Blink, Gecko a WebKit, mělo by vše fungovat. A je smutné, že kompatibilita je i po 30 letech od založení World Wide Webu pořád téma, které se musí řešit.

Jak ukazují statistiky Interopu, ve stabilních verzích prohlížečů je brzdou jablečné Safari. V experimentálních sestaveních už ale Apple srovnal krok. Na rozdíl od konkurence vydává nové verze prohlížeče jen s aktualizacemi operačních systémů, nikoliv průběžně každý měsíc, takže bude vždy trochu pozadu.