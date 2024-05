Forrest Gump ve filmu investoval do Applu. Dnes by byl jedním z nejbohatších lidí na světě

V létě to bude již 30 let od premiéry Forresta Gumpa. Oblíbený film o prosťáčkovi, který byl svědkem či aktérem důležitých událostí v amerických dějinách, měl v závěru i jednu památnou scénu týkající se Applu. Poručík Dan poradil Forrestovi, aby peníze vydělané na krevetách „investoval do jakési firmy přes ovoce“.

Ve snímku je vidět děkovný dopis finančního ředitele Applu, nikde v něm však nestojí, kolik Gump investoval, ani jak velkou část společnosti tím získal. Chytré hlavy ale odhadují, že to mohlo být 100 000 dolarů, což by činilo asi tři procenta v době, kdy firma vstoupila na burzu.

Dnes je tržní hodnota Applu 2,68 bilionu dolarů, takže by Gump vlastnil asi 80 miliard dolarů. V miliardářském žebříčku Forbesu by mu to vyneslo 18. místo na světě. Ale mohl by klidně být i výš, pokud by vyplácené dividendy reinvestoval zpět do akcií.

Dopis, který je ve 4K verzi snímku dobře čitelný, mimochodem záměrně obsahuje spoustu chyb. Například se datuje k 21. září 1975, přičemž Apple vznikl až 1. dubna 1976. Firma se v něm jmenuje Apple Computer, Inc., avšak tou se stala až v roce 1977, dříve se jmenovala Apple Computer Company. A až v roce 1977 vystupovala s logem s duhovým jablkem.

Finanční ředitel J. Wellington Bigby pak nikdy neexistoval. Apple pozici CFO zaplnil až později, v prvních letech se o peníze staral Mike Markkula, který do firmy přišel jako třetí člověk po Jobsovi a Wozniakovi. On sám investoval 250 000 dolarů a získal 30% podíl.

Nesedí ani adresa. V Cupertinu není ulice Silicon Drive. Dopis pak zmiňuje vývoj počítače Lisa, avšak ten přišel až v roce 1983 a vyvíjet se podle historických pramenů začal až v roce 1978. V tom roce se také Jobsovi narodila dcera Lisa, po níž počítač pojmenoval.