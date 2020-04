Apple Face Shield: jak vlastně vypadá a jak se skládá zdravotní štít narychlo navržený výrobcem iPhonů

Před pár dny se Tim Cook pochlubil novým ochranným štítem vyvinutým v Applu. Z rozmazaného videa na Twitteru to ale nebylo moc jasné, jak to vlastně vypadá, nebo jak se to skládá. Nyní Apple zveřejnil stránku podpory pro tento Face Shield (ano, není to iShield ani MacShield).

I když se nejspíš osobně s Apple Face Shieldem nějakou dobu nesetkáme, dá se konečně načerpat inspirace z řešení, které v Apple zvolili.

Štít se skládá ze tří části. Hlavního štítu, přední pásky a pružného silikonového pásku. Na výběr jsou dvě polohy. Základní a s více vyklenutým štítem, například při nošení větších brýlí.

Přední páska a štít se do sebe nijak nezacvakávají, vše drží pohromadě silikonový pásek. Nejsložitější bude provléknout pásek správnými dírkami. Dovnitř druhou, pak třetí, čtvrtou a zpět první.

Štít působí jednoduchým dojmem, ale díky tomu jej Apple zvládne dodat milión kusů týdně.