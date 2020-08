Apple do notebooků přidá Face ID, alespoň podle odkazů v betaverzi. Microsoft s tím začal už před pěti lety

V rámci betaverze nejnovějšího macOS s názvem Big Sur byly odhaleny náznaky, že Apple konečně integruje do svých notebooků přihlašování obličejem skrze Face ID. Microsoft přitom podobnou technologii používá už několik let.

O tom, že Apple přinese přihlašování obličejem do svých notebooků se spekuluje již poměrně dlouho, nyní se ale objevily první důkazy, že firma na řešení pracuje. V rámci betaverze nové verze macOS s označením Big Sur totiž byly nalezeny náznaky právě přípravy pro Face ID. V kódu se totiž objevuje příprava na podporu Pearl Camera. To samo o sobě nic moc neříká, ale Apple tento název použil jako kódové označení pro kamery pro iPhone X, který přišel právě s technologií Face ID.



Přihlašování obličejem již několik let využívá třeba Microsoft u svých notebooků.

Prozatím ale není jasné, kdy se novinka objeví v zařízeních. Kromě speciálních kamer je totiž nutné implementovat i speciální Neural Engine, který je součástí procesorů od Applu. To by mohlo naznačovat třeba i to, že první notebooky s Face ID budou ty, které poběží na vlastních procesorech.

Tak či tak je pozitivní, že Apple na podobné technologii pracuje a je až s podivem, že ji na své počítače nepřinesl již dříve. Microsoft má podobnou technologii vyžadující speciální Real Sense kamery již několik let a využívá ji u všech svých zařízení v rámci řady Surface.

Přihlašování obličejem má přitom na počítačích větší smysl, než třeba otiskem prstu – počítač je totiž většinou v ideální poloze, aby snímal váš obličej a tak vás může přihlásit ihned, co se k němu nakloníte, aniž byste museli dávat prst na konkrétní místo, kde je čtečka.

Takhle sám Apple propaguje Face ID na iPhonech:

