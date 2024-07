Apple do Česka opět vyslal auta a batůžkáře, aby fotili pro jeho obdobu Street View. Potkat je můžete právě teď

Apple letos potřetí vyslal do českých ulic snímkovací vozy a do nepřístupných míst pak i pěší s kamerovými batohy, aby pořídil 360° panoramatické snímky do jeho služby Rozhlédnout se / Look Around.

Fotit bude ve všech krajích. Ve skutečnosti už začal, snímkování totiž naplánoval na termín mezi 24. červnem a 27. srpnem. Na Slovensko se však ještě ani letos nechystá.

V Česku poprvé fotil v červnu a červenci 2021. Následující rok vynechal. Pak se vrátil v květnu 2023, kdy opět nafotil všechny kraje, a nakonec ještě od června do srpna bloudil pražskými ulicemi. A teprve loni, po dvou letech od prvního snímkování, také konečně zpřístupnil funkci Rozhlédnout se i na českých mapách.

Apple tento týden po dlouhém čekání spustil webovou aplikaci Mapy. Zatím jde však jen o betaverzi, které chybí některé funkce včetně právě Rozhlédnout se. Existuje však neoficiální služba využívající jeho MapKit, který už tuto funkce nabízí. Najdete ji na adrese lookmap.eu.pythonanywhere.com. Tam stačí zazoomovat až na úroveň ulic a kliknout do těch modře vyznačených, které jsou pokryté.