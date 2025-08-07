Apple do americké výroby napumpuje 600 miliard dolarů. V USA budou vznikat čipy, odolná skla i FaceID

Apple včera oznámil rozšíření svého plánu na posílení domácí výroby. Původně chtěl v příštích čtyřech letech investovat 500 miliard dolarů, ale nakonec to bude 600 miliard. S iniciativou American Manufacturing Program (AMP) chce do USA přesunout i další části výrobního řetězce.
Již před měsícem Apple představil jeden konkrétní krok, když za 500 milionů dolarů postaví ve spolupráci s MP Materials novou linku na recyklaci magnetů, které se používají v několika komponentách všech jeho klíčových produktů.
Teď rozšířil spolupráci s Corningem, který vyrábí krycí ochranná skla pro iPhony a Watch. Veškerou jejich výrobu rovněž přesune do Spojených států, když obě firmy společně postaví novou továrnu v Kentucky. Ve stejném státu vznikne i inovační centrum, kde se budou vyvíjet pokročilejší technologie. Apple do Corningu investuje okolo 2,5 miliardy dolarů.
Třetím partnerem je společnost Coherent, se kterou Apple prodloužil smlouvu o několik let. V Shermanu (Texas) si Apple nechá vyrábět všechny VCSEL lasery, které používá v iPhonech a iPadech pro skenery obličejů FaceID a zadní Lidary.
V USA vzniknou i špičkové čipy pro iPhony a Macy
Celkově Apple plánuje prohloubit partnerství se 79 firmami v USA, které zaměstnávají 450 tisíc lidí ve všech 50 státech. V rámci AMP investuje také do společností:
- Amkor: V arizonské fabrice bude Apple první a největší zákazník. Budou se tam pouzdřit čipy pro iPhony vyrobené v továrně nedalekého TSMC.
- Broadcom: Apple ve spolupráci s ním navrhuje čipy pro bezdrátovou komunikaci a 5G.
- GlobalFoundries: V Maltě (New York) si Apple nechá vyrábět 5G modemy a některé komponenty pro správu napájení.
- GlobalWafers: Z amerických zdrojů vyrábí 300mm wafery, které pak budou TSMC a TI používat pro tvorbu čipů.
- Samsung: V Austinu (Texas) bude Apple prvním zákazníkem odebírajícím 4- až 2nm čipy. Ty chce Apple používat v iPhonech, zatím ale není jasné, jestli budou doplňovat ty od TSMC jako v minulosti.
- Texas Instruments: Továrny v Lehi (Utah) a Shermanu (Texas) na výrobu čipů, typicky řadičů pro displeje nebo napájecí obvody.
- TSMC: Ve Phoenixu (Arizona) bude Apple největším odběratelem a s přednostním přístupem ke špičkové výrobě 4nm (a časem 3-, 2 a 1,6nm) čipů.
Zdroje a další informace: Apple