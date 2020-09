Apple dnes může hodně překvapit, sledujte živě představení novinek

Apple dnes odhalí čerstvé novinky, od 19:00 můžete živě sledovat, co to bude tentokrát. Očekává se toho poměrně dost, a to včetně zcela nového produktu.

Keynote s představením novinek u nás můžete sledovat formou streamu (v angličtině) anebo formou průběžně aktualizovaného výpisu nejdůležitějších novinek formou textu v češtině.

17:00 Apple se domluvil s Twitterem a pokud „osrdíčkujete“ jakýkoli příspěvek, jehož součástí je hashtag #AppleEvent, tak se na ikoně srdíčka promítne animace v duchu designu pozvánky. Za hashtagem je pak doplněno logo Applu.

Tohle pro Apple určitě nebude zadarmo - sice se jedná o drobnost, ale novinka se rychle rozkřikne a každý si rád animované lajkování zkusí. Tím se příspěvky stanou atraktivnějšími a dostanou se mezi více lidí. Pomůže to rychlejšímu šíření informace, že dnes Apple představuje novinky.

13:45 Oficiální online obchod Applu je dočasně nedostupný. Je to standardní procedura před každou keynote s představením nových produktů. Hned po představení si je totiž budete moci objednat (minimálně některé z nich) a Apple si tímto jistí, že se skrze obchod nedostanou nějaké informace o novinkách ven předčasně.

13:15 Apple pečlivě tají, co dnes večer představí. Tradičně se však před akcí rojí spousta spekulací a ledacos napoví i samotná pozvánka na keynote. Je tak už téměř jisté, že dnes bude řeč především o hodinkách. Vedle nového modelu nadupaného nejnovějšími technologiemi by se měl objevit i nový levnější model pro méně náročné uživatele.