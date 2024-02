Apple definitivně pohřbil poslední MacBook s optickou mechanikou

Na seznam zastaralých zařízení Apple připsal MacBook Pro 13 (Mid 2012). Pro téměř dvanáct let starý model už tedy neposkytuje jakoukoliv podporu či servis. V zahraničí si všimli, že šlo o poslední jablečný laptop s optickou mechanikou.

Při jeho představení v létě 2012 totiž zároveň uvedl i první MacBook Pro Retina s jemnějším displejem, který již mechaniku neměl. Zároveň ukončil prodej posledního plastového MacBooku (Mid 2010) a pozici nejlevnějších přenosných počítačů Applu převzala řada MacBook Air. A ta mechaniku neměla nikdy, protože by se do tenkého a lehkého těla nevešla.

Optickou mechaniku nicméně Apple pořád nabízí, jeho USB SuperDrive stojí 2290 Kč. Externí model z roku 2008 umí vypalovat jen na CD a DVD. Blu-ray ani nepřečte.

Na příkladu onoho MacBooku Pro si ale můžeme ukázat, jak vůbec podpora Applu probíhá. Firma slibuje, že bude nahrádní díly a servis provádět minimálně pět let poté, co ukončí prodej zařízení. A až sedm let pak ještě bude nabízet náhradní akumulátory.

MacBook Pro 13 (Mid 2012) přišel na trh 11. června 2012 a přestal se prodávat 27. října 2016. Výrazně přesluhoval, protože 15palcová verze představená ve stejný den skončila již o tři roky dříve. V lednu 2022 MacBooku skončila první fáze podpory, takže servisy už mohly měnit jen akumulátor. Od letoška už ani ten ne. Loni navíc Apple zcela zrušil 13" modely Pro.

Notebook přišel na trh se systémem OS X 10.8 Moutain Lion a postupnými upgrady se dostal až k macOS Catalina 10.15 z roku 2019. Poslední aktualizace 10.15.7 dorazila v září 2020.

via MacRumors