Apple chystá výkonnější verzi Macu mini s novým designem a čipem M1X

Apple by měl ještě letos představit spoustu nového hardwaru a kromě iPhonu 13, Apple Watch 7 a MacBooků Pro s 14palcovou a 16palcovou úhlopříčkou by to dle informací z newsletteru Bloombergu měla být i nová verze Mac mini.

Mac mini, který by měl Apple představit během pár měsíců, má mít přepracovaný design, který nabídne více portů. Zároveň bude obsahovat i výkonnější čip M1X. V současnosti totiž Apple už nabízí Mac mini s SoC M1 a jedná se o nejlevnější způsob, jak se dostat k jablečnému počítači postavenému na Armu.



Jak by mohl vypadat nový Mac mini dle designéra (Zdroj: Jon Prosser x RendersbyIan)

Podle spekulací bychom se například mohli dočkat použití nového magnetického konektoru pro napájení, který už Apple začal používat u nového iMacu. Lze očekávat Thunderbolt 4 nebo HDMI 2.1. Apple v rámci čipu M1 nabízí konfiguraci pouze s 8 GB nebo 16 GB operační paměti, což by se s M1X mohlo změnit například i na 32 GB.