Apple chystá vlastní brýle pro rozšířenou realitu. Mají fungovat nezávisle na iPhonu

Objevují se první informace, že se Apple chystá více zapojit do boje o rozšířenou a virtuální realitu. Že připravuje vlastní brýle (headset). Fungovat by měly nezávisle na telefonu či počítači, na rozdíl od řešení například od Samsungu.

Uvnitř má běžet nový operační systém interně nazývaný rOS, tedy reality operating system. Zařízení tak bude mít svůj displej a Apple pro něj vyvíjí také vlastní grafický čip.

S těmito informacemi přišel web Bloomberg Technology, který měl možnost mluvit s lidmi obeznámenými se situací.

Zařízení by mělo být představeno v roce 2019, přičemž zahájení prodeje se plánuje na rok 2020. Jsou to zatím jen hrubé a nepotvrzené odhady, je ale jisté, že Apple na poli AR a VR opravdu něco chystá.

Letos to i částečně potvrdil Tim Cook a přihlášené patenty napovídají, že by brýle mohly fungovat podobně, jako současné AR na iPhonech. Do reálného prostoru by zasazovaly doplňující informace a prvky. Přiblížily by se tak HoloLens od Microsoftu, které také pracují s rozšířenou realitou, bohužel se ale potýkají s úzkým zorným polem a dalšími povětšinou technickými zádrheli, kterým se Apple chce vyhnout.

Apple má podle současných plánů tři roky na to, aby připravil hardware, který přinese ten správný uživatelský zážitek a způsobí další revoluci.

Microsoft s aktualizací Windows 10 uvedl Mixed Reality: