Apple chystá vlastní 64jádrový čip pro Mac Pro. Mohl by překonat i to nejlepší od AMD

Už se objevilo několik spekulací o tom, že Apple vyvíjí kromě vlastních mobilních čipů na bázi instrukční sady Arm také velmi výkonné verze, které budou mít mnohem větší počet jader (aktuální MacBooky a Mac mini s čipem M1 mají 4+4 jáder). Nasazení těchto výkonnějších čipů se očekává například u iMacu Pro nebo Macu Pro.

Podle webu LeaksApplePro, který si zakládá na důvěryhodnosti svých zdrojů, Apple nyní vyvíjí i 64jádrový model a detaily bychom se měli dozvědět již brzo. Web Bloomberg už dříve podle neoficiálních zdrojů prozradil, že nebudou chybět například ani 32jádrové modely. Díky tomu si Apple zajistí možnost konfigurace i pro výkonnějších Macy.

I když nevíme, v jakém smyslu je myšleno 64 jader, u výkonnějších strojů lze počítat s tím, že půjde hlavně o výkonná jádra, protože u těchto čipů nejde tolik o nízkou spotřebu jako u mobilních variant s omezeným TDP. Pokud by Apple uvedl vlastní čip s 64 jádry, mohl by snadno překonat i to nejnovější a nejlepší od AMD - desktopové procesory Ryzen/Threadripper 5000 s architekturou Zen 3, které jsou vyráběné 7nm technologií.

Už současný mobilní čip M1 totiž v jednojádrovém testu poskytuje dle testů stejný a někdy dokonce i lepší výkon než Ryzen 9 5950X od AMD, ve vícejádrovém testu prohrává jen proto, že má málo jader. Jakmile by měl 64 jader jako třeba budoucí Threadrippery 5990X nebo serverové čipy Epyc a k tomu se přidá pokročilejší 5nm+ výroba, mohla by to být velká revoluce.

S těmito výkonnými procesory by Apple mohl navíc pokrýt další vertikálu - vlastní servery a datacentra, podobně jako to lze vidět u Amazonu a jeho čipů Graviton2, částečně i u Google a jeho TPU. Umožnilo by to Applu stavět levnější datacentra, zase o trochu zlepšit marži a hlavně posunout i možnosti výkonu díky optimalizaci přímo pro jeho potřeby a software, který bude potřebovat.