Apple chystá pro iPad klávesnice s touchpadem. Z tabletu tak udělá téměř notebook

Tablet iPad od Applu prvně začínal jako multimediální zařízení, jeho aktuální Pro verze se ale stylizuje spíše jako pracovní zařízení. Tomu odpovídá i nový systém a různé doplňky. A nyní to vypadá, že tomu firma půjde ještě více naproti – ke klávesnicím přidá i touchpad.

Již s příchodem iPadOS 13 bylo jasné, že se Apple u svých tabletů více zaměří na produktivitu a profesionály. K tomu je ostatně určena celá Pro řada nabízející vysoký výkon, skvělé displeje, přesné pero Apple Pencil pro kreslení a přídavné klávesnice. Segmentu profesionálních nástrojů přitom v nabídce cupertinské firmy doposud vévodily převážně Macbooky a další počítače.

Nyní to ale podle informací The Information vypadá, že se rozdíly v nabídce Applu mezi počítači a tablety začnou stírat. Firma totiž chystá pro iPad klasickou klávesnici včetně touchpadu. Není zatím jasné, jaké technické řešení zvolí – na rozdíl třeba od řady Surface od Microsoftu totiž iPady nemají vlastní integrovaný stojánek, který by tablet držet ve vzpřímené poloze.

Pro firmu se tak ale může jednat o způsob, jak zaujmout ty uživatele, kteří chtějí od svého notebooku i dotykový displej a zároveň nevyžadují všechny pokročilé funkce klasického desktopového systému. Apple je totiž posledním z velkých výrobců, který podobné zařízení nemá v nabídce. Z velké části bude důvodem i samotný systém macOS, který na dotykové ovládání není uzpůsobený. Třeba se ale v budoucnu dočkáme změny i v této oblasti.

Jaké jsou hlavní novinky iPadOS 13? Ukážeme vám je:

Zdroj: Mashable