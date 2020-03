Apple chystá přihlašování obličejem na MacBooky a iMacy. I počítače by měly dostat výřez obrazovky jako iPhone

Apple představil své přihlašování obličejem Face ID v iPhonech již v roce 2017, prozatím se ale rozšířilo pouze do iPadů. Nyní se objevil patent, ve kterém firma ukazuje implementaci technologie v rámci Macbooků a iMaců.

Přihlašování obličejem jako takové je poměrně staré – mezi první větší zářez, co se týče hardwaru pro běžné zákazníky, lze počítat Microsoft s jeho Windows Hello. To představil v roce 2015 společně s Windows 10 a funguje na vybraných zařízeních běžících na Windows. Převážně se jedná o řadu Surface od Microsoftu, k integrování je totiž třeba speciální RealSense kamera (ta je k dostání i samostatně, nejedná se ale o příliš levnou záležitost), která má infračervené snímání a snímá i hloubku obrazu. Díky tomu ji nelze ošálit pouhou fotografií či videem.

V roce 2017 přišel hlavní boom přihlašování obličejem na telefonech, kdy právě Apple přinesl své Face ID, poprvé u iPhonu X. To přitom využívá podobnou technologii, jako Microsoft. Od doby uvedení se přitom spekuluje, kdy Apple přinese tuto technologii i na počítače, kde dává největší smysl – oproti telefonu si k počítači většinou sedáme přímo, kdy je obličej jasně vidět a přihlašování tak funguje velmi dobře.



Nákresy v patentu ukazují implementaci v Macbooku i iMacu.

Podle podaného patentu se řešením Apple zabývá již několik let a pohrává si s myšlenkou integrace jak v Macboocích, jak i ve stolním iMacu. Poněkud zvláštní je, že v patentu počítá s typickým výřezem, který nalezneme na mobilních telefonech. Zatímco tam má jakž takž své opodstatnění s ohledem na nedostatek místa nad displejem pro umístění všeho potřebného hardwaru, u notebooků to ale často neplatí. Většina má dostatečně velké rámečky pro umístění kamer, byť s příchodem trendu téměř bezrámečkových displejů místa ubývá. Zato all-in-one počítače ale povětšinou zůstávají u starého řešení, včetně iMacu, a i v rámci Surface Studia, které je nemá nijak velké, se kamery vešly.

Jako vždy se ale jedná pouze o patent, který nijak neříká, zda se daná technologie dostane do produkčních modelů. Naznačuje ale, že Apple alespoň nad zavedením Face ID do notebooků uvažuje – a že už bylo na čase! Přihlašování obličejem je na notebooku neuvěřitelně návykové a pohodlné.

Takto Apple propaguje Face ID na telefonech:

Zdroj: Business Insider