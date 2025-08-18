Apple chystá nový systém Charismatic. Bude pohánět mj. domácího robota s tváří Siri

Už měsíce se šušká o tom, že Apple připravuje něco jako HomePod s displejem. Podle Marka Gurmana z Bloombergu a jeho zdrojů blízkých cupertinské společnosti bude nové zařízení působit spíš jako robot. Dorazit by měl v roce 2027 a ukáže polidštěnou Siri.
Zařízení má připomínat lampičku. Bude mít základnu s ramenem, na jeho konci prý najdeme 7" displej podobný iPadu mini. Rameno se bude pohybovat do všech směrů pomocí motorů, takže aby se displej s čelní kamerou mohl otáčet směrem k uživateli. Podle insiderských zdrojů se rameno bude moci také natáhnout blíž k člověku, avšak jen asi o patnáct centimetrů.
Robot má být hardwarem pro novou Siri, která se má chovat více jako člověk. Kromě toho, že se za ním bude otáčet, se také může zapojit do rozhovoru více lidí. Gurman to ilustruje na příkladu, kdy se dva lidé baví o jídle, a Siri bude moci navrhnout recept nebo poradit dobrou blízkou restauraci. Sama o sobě by také mohla na uživatele během dne promlouvat a připomínat různé informace.
Siri také získá tvář. V Applu si údajně pohrávali s myšlenkou, že by rozpohybovali ikonku Finderu, která sama o sobě tváří je. Zvažuje se ale také realističtější Memoji. Definitivní rozhodnutí o podobě ale zatím nepadlo.
Příklady Memoji na iPhonu a iPadu
Vedle robotické verze pak Apple chystá i konvenční chytrý reproduktor se 7" displejem, jako už vyrábějí Google nebo Amazon. Ten už nebude mít žádné motory, ale pořád bude sloužit coby chytrá asistentka nebo centrum pro řízení chytré domácnosti. Dorazit by měl již příští rok.
Obě zařízení má pohánět nový operační systém označovaný jako Charismatic. Od začátku je designován tak, že jej bude najednou používat více uživatelů, na což Apple obvykle nemyslí. Uživatelské rozhraní má připomínat mix tvOS a watchOS. Dotykový displej by měl zobrazovat různé widgety a bude mít volitelné „ciferníky“. Zároveň vše půjde ovládat i hlasem. Nabídne pak také aplikace z jiných jablečných platforem jako FaceTime, Kalendář, Hudba, Připomínky nebo Poznámky.