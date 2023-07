Apple chystá monitor, který bude užitečný i s vypnutým Macem. Poslouží jako chytrý displej

Podle Marka Gurmana z listu Bloomberg v Cupertinu připravují monitor, který má být ještě chytřejší než stávající Studio Display. Ten v sobě obsahuje kus iPhonu 11, konkrétně čip Apple A13 a systém odvozený od iOS. V monitoru slouží pro řízení obrazu a zvuku, ale uživatel s ním nijak blíž do styku nepřijde.

To by se mělo změnit s nadcházejícím modelem, který má podle Gurmana obsahovat pohotovostní režim (StandBy). Půjde o obdobu stejnojmenné funkce z iOS 17, která bude fungovat na iPhonech 14 Pro a budoucích modelech. Ty při zapojení do nabíječky a otočení na šířku zobrazení hodiny, kalendář, fotografie či jiné užitečné widgety, jenž jsou na obrazovce neustále vidět.

Na velkém monitoru by to mohlo fungovat stejně s tím, že se na něj vejde jednak více informací a jednak ve větším měřítku. Monitor sám o sobě vybavený výkonným hardwarem, mikrofonem a reproduktory navíc může posloužit i jako chytrý displej, které už vyrábí třeba Google, Amazon nebo to s nimi zkoušel Facebook. Byl by to zkrátka takový HomePod s obrazovkou.

Apple u Studio Displaye navíc nikdy nevyužil plný potenciál a monitor sám o sobě nemá ani funkci AirPlay pro bezdrátový přenos obrazu a zvuku z iPhonu či iPadu, ač na to má dostatečný hardware. Neposlouží ani jako domácí centrum (hub) pro ovládání chytré domácnosti skrz HomeKit. I to by mohly být jedny z novinek chystaného monitoru.

Bližší informace o něm bohužel nemáme. Gurman tvrdí, že dorazí nejdříve začátkem příštího roku, takže se v nadcházejících měsících jistě dozvíme další podrobnosti.