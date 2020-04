Apple chystá MacBooky s 5nm procesory ARM na rok 2021. Budou mít až 12 jader

Už dlouho se spekuluje o tom, že Apple chystá přechod na vlastní procesory ARM i u MacBooků nebo Maců, protože už si vlastní čipy vyvíjí pro všechna ostatní zařízení – iPhony, iPady, Apple TV, Watch, AirPody nebo HomePody a další.

Web Bloomberg nyní přinesl informace o tom, že Apple s přechodem čeká až na rok 2021, kdy už použije 5nm technologie pro vlastní nové výkonné čipy ARM, které budou mít až 12 jader. Tento konkrétní nejvyšší model by měl obsahovat 8 výkonných jader a 4 úsporná jádra. Podobně rozdělení Apple používá i u jiných zařízení a vychází z principu big.LITTLE od ARMu.

Nejdříve lze očekávat použití hlavně v nižších a „levnějších“ MacBoocích, případně i základních iMacích. Pro výkonné modely jako je MacBook Pro, iMac Pro nebo Mac Pro by měl Apple i nadále používat standardní čipy od Intelu (případně AMD) na bázi instrukční sady x86.

Apple tímto krokem zvýší marži, získá větší kontrolu a také možnosti optimalizací. Musí ale vyřešit zpětnou kompatibilitu aplikací, například pomocí emulace. U moderních aplikací pro Mac by neměl být problém a u starších by to mělo být řešitelné právě výkonnými čipy, které si poradí i se ztrátou výkonu v rámci emulace.

Apple již v minulosti zažil velký přechod na jinou architekturu (PowerPC -> x86), takže v tomto směru má již zkušenosti.