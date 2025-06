Apple chystá levnější MacBook. Bude barevnější a nabídne čip z iPhonů

Analytik Ming-Chi Kuo tvrdí, že Apple v posledním čtvrtletí letošního roku nebo prvním toho příštího rozjede sériovou výrobu dostupnějšího MacBooku. Firma tím prý chce nakopnout prodeje počítačů k 25 milionům kusů za rok, což překonala jen v letech 2021 a 2022 během covidu a lidí zavřených doma. Jinak jsou celoroční prodeje nižší, zpravidla do 22 milionů.

Jen levnější MacBook by se měl v příštím roce postarat o 5 až 7 milion prodaných kusů. Jak moc bude levnější a co všechno nabídne, zatím nevíme. Kuo ale uvádí, že novinka nabídce 13" displej, pravděpodobně bude dostupná ve stříbrné, modré, růžové a žluté barvě. A nabídne čip Apple A18 Pro, který najdeme v loňských iPhonech 16 Pro (Max).

Už několik měsíců se spekuluje, že dorazí něco jako MacBook SE, tedy očesanější Air s nižší cenou. Zatímco Air startuje na 999 dolarech, základní MacBook by mohl být o pár stovek levnější.

MacBook Air 13 (M2, 2022) MacBook Air 13 (M3, 2024) MacBook Air 13 (M4, 2025) displej 13,6", 2560 × 1664 px, 500 nitů, 60 Hz 13,6", 2560 × 1664 px, 500 nitů, 60 Hz 13,6", 2560 × 1664 px, 500 nitů, 60 Hz SoC Apple M2 (4+4 jádra CPU, 8 jader GPU)

Apple M2 (4+4 jádra CPU, 10 jader GPU) Apple M3 (4+4 jádra CPU, 8 jader GPU)

Apple M3 (4+4 jádra CPU, 10 jader GPU) Apple M4 (4+6 jader CPU, 8 jader GPU)

Apple M4 (4+6 jader CPU, 10 jader GPU) RAM 8/16/24 GB 8/16/24 GB 16/24/32 GB SSD 256/512 GB, 1/2 TB 256/512 GB, 1/2 TB 256/512 GB, 1/2 TB konektivita 2× Thunderbolt 3 / USB4, MagSafe, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 2× Thunderbolt 3 / USB4, MagSafe, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 2× Thunderbolt 4 / USB4, MagSafe, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 multimédia 1080p webkamera, 4× reproduktor, 3× mikrofon, 3,5mm jack 1080p webkamera, 4× reproduktor, 3× mikrofon s lepší izolací hlasu, 3,5mm jack 12Mpx Center Stage kamera s podporou funkce Pohled na stůl (video v 1080p), 4× reproduktor, 3× mikrofon, 3,5mm jack obraz interní + 1 monitor interní + 1 monitor, nebo 2 monitory se zavřeným víkem interní + 2 monitory akumulátor 52,6 Wh, až 70W nabíjení, výdrž až 15 hodin surfování nebo až 18 hodin videa 52,6 Wh, až 70W nabíjení, výdrž až 15 hodin surfování nebo až 18 hodin videa 53,8 Wh, až 70W nabíjení, výdrž až 15 hodin surfování nebo až 18 hodin videa rozměry 304,1 × 215 × 11,3 mm 304,1 × 215 × 11,3 mm 304,1 × 215 × 11,3 mm hmotnost 1,24 kg 1,24 kg 1,24 kg

Bylo by to poprvé, co Apple použije v počítači čip z mobilu. Byť oba používají stejnou architekturu, ten z iPhonu je slabší. A18 Pro má 2+4 procesorová jádra a 6 grafických, M4 má v MacBoocích 4+6 jader CPU a 10 jader GPU. Otázkou je, jak by to bylo s pamětmi. V iPhonech najdeme jen 8 GB RAM, zatímco u Maců již po letošku Apple nabízí minimálně 16 GB.

Krájet by se jistě dalo i jinde. Apple může ubrat jeden Thunderbolt, místo 12Mpx Center Stage kamery použít starší s nižším rozlišením, teoreticky může odstranit Touch ID. To už ale jen vaříme z vody, s jistotou to budeme vědět až v nadcházejících měsících, kdy by se informace měly z neoficiálních zdrojů dále zpřesňovat.