Apple chystá další operační systém. HomeOS poběží na HomePodech, ty získají displej

Po macOS, iOS, iPadOS, tvOS a watchOS bude mít Apple další operační systém. Hned na dvou místech se totiž provalila informace o tom, že připravuje homeOS.

Už před dvěma lety totiž Apple nabíral nové zaměstnance a v inzerátu o homeOS mluvil. Až na to upozornila média média, zmínka zmizela. Teď si řetězce s textem homeOS všimli redaktoři MacRumors v čerstvé betaverzi tvOS 17.4. Nový systém by měl běžet na připravovaných HomePodech s displejem.

O nich už několik let mluví insiderské zdroje Marka Gurmana, redaktora Bloombergu, který mnohokrát prokázal, že jsou jeho informátoři spolehliví. Apple si již chytrý reproduktor s dotykovým ovládáním také patentoval. A letos by podle všeho mělo všechno zaklapnout do sebe a Apple uvede něco mezi HomePodem a iPadem.

Ceny Apple HomePodů

Apple HomePod mini nabízí 31 obchodů za ceny od 2 399 Kč Porovnat ceny

Apple HomePod nabízí 3 obchody za ceny od 8 999 Kč Porovnat ceny

Podobné chytré reproduktory už ostatní mají i hlavní rivalové Amazon (Echo Show) a Google (Nest Hub). Apple by ale mohl zajít ještě dál a udělat z homeOS další platformu, pro kterou budou vznikat aplikace třetích stran.

Název HomeOS mimochodem není v oblasti chytré domácí elektroniky úplně nový. Už v roce 2010 s tím totiž vyrukoval Microsoft, který jej připravoval tak dlouho, až zastaral a nikdy se nedočkal komerčního uvedení. Podobně si Google spálil prsty s platformou Android@Home.