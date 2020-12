Apple chystá 32jádrové procesory a až 128jádrové grafické čipy

To co Apple představil s novým čipem M1, je takový počátek toho, co nás teprve čeká do budoucna. I když tento čip sklízí neuvěřitelné ohlasy na jeho výkon a hlavně efektivitu, dle informací Bloombergu se brzy dočkáme od Applu ještě výkonnějších čipů s instrukční sadou Arm.

Apple v průběhu následujících dvou letech přejde u všech produktů z procesorů Intel na vlastní, takže musí mít řešení i pro nejvýkonnější zařízení pro nejnáročnější uživatele. Čip Apple M1 s 4+4 procesorovými jádry a 7/8 jádry u grafického čipu se nachází v MacBooku Air, třináctipalcovém MacBooku Pro a Macu mini.

Dle zdrojů už má Apple v plánu pro nejbližší období čipy s 16 výkonnými jádry (16+?), přičemž pro konfiguraci bude nabízet 8jádrové i 12jádrové varianty. Pro nahrazení nejvýkonnějšího 28jádrové modelu Xeon od Intelu rovněž chystá vlastní 32jádrový procesor.

Vzhledem k tomu, že Apple u M1 používá hybridní konfiguraci čtyř výkonnějších a čtyř slabších procesorových jader, bude zajímavé sledovat, jak tomu bude u těchto výkonnějších čipů a zda rovněž půjde o hybridní konfiguraci.

V případě vlastního grafického čipu se rovněž dočkáme velmi výkonných modelů a protože grafické čipy lze velmi snadno škálovat, má Apple v plánu představit až 128jádrové varianty, přičemž nebudou chybět modely s 16, 32 nebo 64 jádry. Současný čip Apple M1 má grafický čip se sedmi, respektive osmi jádry.

Období přechodu je poměrně jasné, takže lze vypuštění nových čipů očekávat v letech 2021 a 2022 s tím, že příští rok bude mít Apple přístup k optimalizované verzi 5nm výroby a v roce 2022 pak TSMC bude nabízet 4nm, případně 3nm výrobu. Jen díky tomu bude možné výrazně navyšovat výkon a zvyšovat efektivitu, ale k tomu se ještě přidá inovace samotné architektury, kterou Apple tlačí rychleji než AMD nebo Intel.

