Apple chystá 15" MacBook Air. Zároveň se vrátí i k 12" laptopům, tvrdí insider

Podle zdrojů Marka Gurmana z Bloombergu, jenž už mnohokrát dokázal svou spolehlivost, v Applu připravují další formáty MacBooků. Firma by tím rozšířila stávající nabídku přenosných počítačů, která čítá pět různých modelů, každý v několika konfiguracích podle výkonu a kapacity.

Na jaře příštího roku by se měl objevil nový 15" MacBook Air. Tak velký Air zatím firma během čtrnáctileté historie nevyrobila. Momentálně má na trhu 13,3" variantu s čipem M1 a čerstvě uvedený 13,6" model postavený na SoC Apple M2. Mezi roky 2010 a 2016 ale firma vyráběla i menší 11,6" variantu.

O patnáctce se spekulovalo už v souvislosti s letošním rokem. Firma ale podle Gurmana dala kvůli čipové krizi přednost jen menší variantě, která se bude lépe prodávat a nebude ani tolik kanibalizovat na větších a výkonnějších MacBoocích Pro.

Jeho zdroje uvnitř firma ale navíc tvrdí, že Apple na konec roku 2023 nebo začátek 2024 chystá i nový 12" MacBook, jen zatím není jasné, do které modelové řady zapadne. V Cupertinu v minulosti vyráběli 12" PowerBooky a v nedávné historii, mezi roky 2015 a 2019, také kontroverzní MacBooky s omezeným výkonem a jedním konektorem USB-C.

A co bude s řadou MacBook Pro? S jistotou víme jen to, že v červenci se začne prodávat 13" MBP s čipem Apple M2. Podle Gurmanových zdrojů pak na konci roku nebo začátkem toho příštího dojde i na 14" a 16" verze, které by ale měly být jen refreshem loňských modelů. Do stejného těla firma uloží novější čipy M2 Pro a Max, ten druhý v maximální konfiguraci prý nabídne 12 procesorových a 38 grafických jader (M1 Max jich měl 10 + 32).

