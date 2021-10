Apple chce udělat z AirPods zdravotní zařízení. Mohly by měřit teplotu i monitorovat postoj těla

Bezdrátové špunty do uší AirPods už se etablovaly jako populární volba pro posluchače hudby, dost možná ale brzy budou mít i základní zdravotní využití. Apple přemýšlí, že do budoucích verzí svých sluchátek přidá několik funkcí, díky kterým by zařízení mohlo měřit některé tělesné hodnoty, píše Wall Street Journal.

Podle serveru by zdravotní funkce mohly dorazit nejdříve za dva roky, ale nic není potvrzené, takže přijít nemusí vůbec. Apple informaci odmítl potvrdit. Že o tomto směru uvažuje, ovšem naznačuje vychytávka jménem Conversation Boost, kterou do svých AirPods Pro zařadil začátkem října.

Díky ní se ze špuntů stanou velmi jednoduchá naslouchátka. Conversation Boost dokáže pomocí mikrofonů zvýšit hlasitost osoby hovořící před vámi, což může pomoci s komunikací osobám s mírnými sluchovými problémy. Apple se ani v marketingových materiálech netají, že s tím míří především na zdravotní potřeby seniorů, nikoliv na hudební nadšence.

V budoucích AirPods by firma podle WSJ mohla jít ještě dál. Jednak zvažuje rozšíření této poslechové funkce, aby skutečně mohla prodávat své špunty pod označením naslouchátko. Ale hlavně chce do zařízení přidat termometr, díky kterému by AirPods zvládly měřit z uší teplotu posluchače.

Tento senzor by měl stejný, případně podobný, jaký se zamýšlí pro Apple Watch, u kterých se spekuluje o měření teploty už několik měsíců. Hodinky by jej podle dostupných informací měly dostat příští rok, AirPods se v té chvíli určitě nepřidají, ale mohly by stavět na zkušenostech právě z Apple Watch. Přeci jen vložit něco podobného do špuntů je větší výzva.

Třetí zdravotní vychytávka zamýšlená pro AirPods má být monitorování držení těla lidí. Funkce by se o opírala o pohybové senzory ve sluchátkách, jakmile by se posluchač začal hrbit, AirPods by ho upozornily, ať se narovná.

Apple pořádá konferenci s aktuálními novinkami v pondělí. Ačkoliv má být zaměřena převážně na MacBooky, spekuluje i o představení dlouho očekávaných AirPods 3, zatím ještě ne zcela zdravotních. AirPods Pro s novým designem mají přijít příští rok.