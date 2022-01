Apple chce mít brýle pro virtuální a rozšířenou realitu s pořádným výkonem. Hlavní čip má být ve stylu M1

Spekulací o chystaných brýlí pro rozšířenou a virtuální realitu od Applu je stále více. Dle nejnovějších informací bychom se měli dočkat jednoho výkonného hybridu pro VR/AR a také jednodušších brýlí čistě pro rozšířenou (AR).

Ming-Chi Kuo dle webu Macrumors nyní přišel se zajímavými informacemi, které se týkají hybridní verze. Podle nich totiž brýle budou mít výkonný 96W adaptér, stejně jako u nového 14palcového MacBooku Pro.

Důvodem je použití velmi výkonného čipu ve stylu M1, který se bude starat o hlavní výpočty v reálném čase. Čip Apple M1 se nyní nachází v MacBooku Air, Mac mini a iMacu.

Vedle tohoto čipu mají mít brýle ještě další důležitý čip, který se bude starat pouze o efektivní zpracování signálů z různých senzorů. Jeden čip má být vyroben pomocí 5nm technologie a druhý pak s 4nm technologií, samozřejmě od TSMC.

Takový výkon s upraveným čipem M1, který s velkou pravděpodobností dostane více grafických jader na úkor procesorových jader, je určitě nutný, pokud chce Apple použít displeje s vyšším rozlišením. To vyžaduje i vysokou propustnost pro data. Apple má u čipu M1 výhodu právě díky integrované operační paměti. Brýle by měly být schopné v reálném čase přepínat mezi režimem VR a AR.

Představení bychom se měli dočkat koncem roku, přičemž se očekává, že Apple díky použití vlastního výkonného čipu získá několik let náskok oproti konkurenci, alespoň v rámci výpočetního výkonu. To se bude hodit hlavně u her, náročnějších grafických aplikací, ale i při pokročilém rozpoznávání obrazu reality.