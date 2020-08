Apple bude chránit před sledováním. Pro každou Wi-Fi síť vygeneruje jinou MAC adresu

Jednou z méně viditelných novinek nadcházejících verzí operačních systémů od Applu budou „soukromé Wi-Fi adresy“. Cupertinská společnost chce zabránit, aby se zařízení napříč sítěmi dala sledovat, proto jim pro každou síť poskytne jinou MAC (Media Access Control) adresu.

„Pokud zařízení používá ve všech sítích stále stejnou MAC adresu, může provozovatel sítě nebo jakýkoli pozorovatel snadno spojit tuto adresu s aktivitou zařízení v síti a s polohou v průběhu času. To umožňuje určitý druh sledování nebo profilování uživatelů a platí to pro všechna zařízení ve všech Wi-Fi sítích,“ uvádí Apple v nápovědě.

Nová ochrana bude dostupná v iOS 14, iPadOS 14 a watchOS 7, prozatím ale nikoliv v macOS Big Sur. Na druhou stranu, v mobilních systémech dosud nebylo možné MAC adresu vůbec měnit, protože uživatelé nemají root přístup. Na Macích je ruční změna možná.



Nastavení privátní adresy v iOS 14 a iPadOS 14

Podle všeho to vypadá, že Apple nechá náhodné generování adres standardně aktivní, uživatelé ale budou moci funkci zpětně vypnout v nastavení jednotlivých sítí. Význam to bude mít tam, kde je připojení podmíněno MAC filtrem nebo kde se unikátní adresy využívají pro zajištění rodičovské kontroly. Po instalaci iOS 14 apod. by se totiž muselo síťové nastavení adaptovat na nově vygenerované adresy.



Nastavení privátní adresy ve watchOS 7

Apple navíc dle historie úprav nápovědy funkci během betatestování změnil. Původně totiž chtěl MAC adresy periodicky měnit na všech sítích, takže s každým připojením by iPhony, iPady a Watch získaly nový identifikátor. To by síťovým administrátorům skutečně zamotalo hlavu. Nově budou MAC adresy unikátní jen pro jednotlivé sítě, ale průběžně se už měnit nebudou. Při příštím připojení ke stejné Wi-Fi adresa zůstane.

Konkurenční systémy již „MAC Randomization“ také používají. Google jej ve výchozím nastavení nasadil v Androidu 10, ve Windows 10 je tato funkce dostupná již od vydání (avšak standardně je vypnutá).

via Jiří Brejcha