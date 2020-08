Apple brzdí inovace a omezuje konkurenci, říká šéf Facebooku Mark Zuckerberg

K aktuálnímu sporu Applu a Epic Games se vyjádřil už také šéf Facebooku Mark Zuckerberg a poměrně ostře se přitom do Applu přel. Konstatoval, že má Apple unikátní kontrolu nad tím, co pustí uživatelům do jejich telefonů, což mu pak umožňuje monopolní chování v případě účtování poplatků. App Store Applu podle Zuckerberga svými přísnými pravidly blokuje inovace a konkurenci.

Kauza mezitím pokročila k dalšímu kroku, kdy Apple vývojářům z Epic Games definitivně zablokoval vývojářské účty. Toto už minulý týden kritizoval Microsoft, který poukázal na to, že se tím zastaví i podpora Unreal Enginu pro iOS. A to bude mít dopad na řadu dalších her.

Vyjádření Marka Zuckerberga zaznělo v původně interním webcastu určeném zaměstnancům, ve kterém odpovídal na některé aktuální otázky. Webcast následně zpřístupnil veřejně.

Kromě Applu se šéf Facebooku věnoval především událostem v americkém městě Kenosha, kde se opět rozpoutaly nepokoje a protesty z důvodu rasově ovlivněného policejního zásahu.

Facebook v této souvislosti selhal, protože zavčas nezablokoval stránku „Kenosha militia“, která nabádala ozbrojené Američany, aby vyšli se svými zbraněmi do ulic. Stránka odporovala pravidlům Facebooku a byla opakovaně nahlašována jako nevhodná z důvodu podněcování násilí, ovšem kontrolní mechanismy Facebooku dlouho nereagovaly. Mark Zuckerberg to označil jako provozní chybu.

Via Buzzfeed