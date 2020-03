Apple bez vědomí zákazníků zpomaloval starší iPhony, teď zaplatí až půl miliardy dolarů

Apple předběžně souhlasí se zaplacením mimosoudního vyrovnání ve výši až 500 milionů dolarů (téměř 11,5 miliardy korun) v rámci soudního sporu, týkajícího se zpomalování starších telefonů iPhone. Firma byla viněna z toho, že tak činila bez vědomí zákazníků, když uvedla na trh nové modely, aby přiměla majitele k výměně telefonu nebo baterie, uvádí agentura Reuters.

Návrh na předběžné opatření byl zveřejněn v pátek večer a musí být ještě schválen soudcem Davidem Davilou. Apple má zaplatit spotřebitelům kolem 25 dolarů za každý telefon, přičemž částka se může zvýšit nebo snížit v závislosti na počtu vznesených požadavků. Minimální celková vyplacená suma má přitom činit 310 milionů dolarů (cca 7 miliard korun).

Zpomalení iPhonů

Soudní proces se táhne od roku 2017, kdy Apple přiznal, že úmyslně zpomalil starší iPhony se stárnoucí baterií, aby zabránil jejich samovolnému vypínání. Samo o sobě to byl patrně dobře míněný krok – největší problém byl v tom, že firma o něm nijak neinformovala své zákazníky. Apple se poté omluvil a snížil cenu náhradní baterie ze 79 na 29 dolarů, čehož využilo přibližně 11 milionů majitelů iPhonů, kteří si nechali akumulátor vyměnit.

Apple odmítl, že by se dopustil protiprávního jednání, nicméně rozhodl se celý případ urovnat, aby se vyhnul potížím a nákladům na další soudní spory. Spotřebitelé tvrdili, že se po instalaci oficiální softwarové aktualizace zhoršil výkon jejich telefonů. Jsou přesvědčeni, že byli uvedeni v omyl, když uvěřili, že zařízení jsou na konci své životnosti a vyžadují výměnu nebo novou baterii.

Apple připisoval problémy především změnám teploty, náročnému používání a dalším faktorům. Na svou obranu uvedl, že jeho inženýři rychle a úspěšně pracovali na vyřešení situace. Analytici někdy označují zpomalení iPhonů jako „throttling“ – vkládání prázdných cyklů během činnosti procesoru, jehož cílem je snížení jeho teploty nebo spotřeby.

Je vyrovnání spravedlivé?

Finanční vypořádání se týká amerických majitelů iPhonů 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus nebo SE, s operačním systémem iOS 10.2.1 nebo novějším. Vztahuje se také na americké majitele iPhonů 7 a 7 Plus, které před 21. prosincem 2017 fungovaly s iOS 11.2 nebo novějším.

Obhájci spotřebitelů označili vypořádání za „spravedlivé, rozumné a přiměřené“. Platbu ve výši 25 dolarů za telefon vnímají jako odpovídající s tím, že za maximum považují částku 46 dolarů za kus. Na své si samozřejmě přijdou i právníci, kteří požadují zaplacení poplatků ve výši až 93 milionů dolarů a dalších 1,5 milionů dolarů na náklady.

Na dotazy několika zahraničních médií, týkající se mimosoudního urovnání sporu, Apple odpověděl: „Naším cílem vždy bylo vytvářet bezpečné produkty, které naši klienti oceňují, a důležitou součástí toho je zajistit, aby iPhone vydržel co nejdéle.“