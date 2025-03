Něco je ve vzduchu. Apple představí Air a internet se překřikuje, co to znamená

V pondělí v 5 odpoledne kalifornského času zveřejnil Tim Cook krátký teaser s textem „Něco je ve vzduchu“. Verzálkami psaný nápis AIR pak protne něco, co by se dalo považovat za tenké hliníkové zařízení. A internet začal řešit, co to všechno znamená.

Zkrátím mozkové pochody expertů na cupertinské produktové premiéry a zmíním jen tu nejpravděpodobnější variantu:

Co: MacBook Air s procesorem M4

Kdy: Dnes (úterý 4. března) navečer/večer českého času

…ale míra nejistoty je vysoká. Také to může být iPad Air, také to může být mytický iPhone Air a také to může být představené kdykoliv jindy – jisté je pouze to, že to bude tento týden – i to napsal Tim Cook. Keynote tentokrát nečekejme, tohle bude jeden z těch produktů, které se prostě objeví na webu.