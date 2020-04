Apple a Google vylepšují svůj připravovaný systém chytré karantény. Bude ještě více anonymní

Apple a Google spolupracují na vývoji systému, který by prostřednictvím mobilních telefonů dokázal odhalit možný blízký kontakt lidí nakažených nemocí Covid-19 s ostatními. Prostě princip podobný tomu, čemu u nás říkáme „chytrá karanténa“, i když s dosti odlišným technologickým pozadím. O záměru obě firmy informovaly již dříve, nyní ale Techcrunch upozorňuje, že v rámci vývoje došlo k několika zajímavým novinkám.

U obou firem je vidět abnormální opatrnost z hlediska toho, jak bude nová funkce nazývána a vnímána. Zásadně v této souvislosti nepoužívají označení jako „sledování“ a naopak důrazně vyzdvihují anonymitu celého systému. Nově tomu jde naproti i technologické řešení.

Doposud se počítalo s tím, že v rámci anonymity budou identifikátory jednotlivých telefonů generovány náhodně a navíc v pravidelných intervalech nahrazovány. Jenže generování těchto klíčů mělo původně probíhat na základě jednoho společného řetězce, a tak by hrozilo, že pokud by se hackerům podařilo systém napadnout, mohli by teoreticky dosledovat historii pohybu jednotlivých telefonů. To se teď mění, identifikátory budou generovány zcela náhodně.

Dohledávat kompletní historii pohybu konkrétního člověka teď bude prakticky nemožné. V případě pozitivního testu se však z telefonu nakaženého může na všechny "potkané" náhodné identifikátory odeslat upozornění, že mohlo dojít ke kontaktu s nakaženým.

Další novinky se týkají časových prodlev a eliminace falešných hlášení. Dále bude možné nastavit hranici, která je považována za natolik blízkou, aby mohlo dojít k přenosu. Měřit se bude prostřednictvím Bluetooth. Myslelo se také na úsporu spotřeby energie, a tak všechny informace nebudou šifrovány metodou HMAC, jak bylo původně v plánu, ale šifrou AES, na kterou mají telefony zpravidla speciální čip pro přímou hardwarovou akceleraci.

Řešení Applu a Googlu teď cílí především na USA, kde se pandemie nadále rychle rozšiřuje. K dispozici by tam mělo být během května. Počítá se však s globálním nasazením a dalším vývojem, aby bylo možné funkci využít, ať už ještě teď při pandemii koronaviru, nebo při něčem podobném v budoucnosti.