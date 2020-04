Apple a Google společně vyvinou globální chytrou karanténu. Bude součástí jak iOS, tak Androidu

Vývojáři v Česku i ve zbytku světa narychlo vyvíjejí nejrůznější formy chytré karantény. Nyní se přidávají také klíčové firmy Apple a Google a mohly by jim to velmi usnadnit. Obě společnosti totiž uzavřely partnerství a společně vyvíjejí technologii chytré karantény, která poběží jak na Androidu, tak na iPhonu.

Základem bude Bluetooth Low Energy a vysílání drobných a v čase se měnících identifikátorů, které budou moci zachytit ostatní telefony v nejbližším okolí. Díky tomu, že se bude identifikátor v čase měnit, nehrozí sledování polohy majitele telefonu.

Pokud pak u majitele jednoho z telefonů propukne během 14 dnů COVID-19, použije aplikaci vlastní národní autority (aplikace ministerstva zdravotnictví, hygienické stanice atp.) a odešle na server historii svých vlastních identifikátorů, které jeho telefon v posledních 14 dnech odesílal do okolí.

Telefony ostatních, kteří zatím netuší, že byli v kontaktu s rizikovou osobou, si budou průběžně stahovat z centrální databáze identifikátory všech, kteří byli pozitivně testovaní a nacházeli se v daném regionu.

Pokud se mezi staženými identifikátory objeví některý z těch, které mobil další osoby zachytil během posledních dvou týdnů, aplikace národní autority, která jako jediná bude mít k technologii přístup, doporučí, jak se má osoba chovat, jestli má případně kontaktovat lékaře atp.

Google a Apple nabídnou podporu na úrovní operačního systému, zajistí bezpečnost, anonymitu dat a samotné aplikační rozhraní pro vývojáře zmíněných autorizovaných zdravotnických aplikací. Jelikož jde o čas, první jednodušší verze technologie bude k dispozici na obou platformách už v květnu, v horizontu měsíců se pak očekává kompletní podpora na úrovni OS.

Spolupráce obou (konkurujících si) firem a jejich inženýrů by měla také zajistit, aby se v citlivé technologii neobjevily zranitelnosti nebo potenciální zadní vrátka do systému pro státní agentury, hackery aj.

Zároveň je třeba zajistit, aby se jednalo o volitelnou funkci, kterou je možná vypnout, stejně jako dnes můžete vypnout datové přenosy, GPS, Bluetooth, vytáhnout z mobilu SIM/deaktivovat eSIM apod.

Samotní tvůrci klíčových mobilních platforem jsou dnes jediní, kdo dokáže proměnit chytrou karanténu ve vestavěnou technologii přímo v operačním systému:

Contact tracing can help slow the spread of COVID-19 and can be done without compromising user privacy. We’re working with @sundarpichai & @Google to help health officials harness Bluetooth technology in a way that also respects transparency & consent. https://t.co/94XlbmaGZV