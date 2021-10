Aplikace z Androidu běží ve Windows 11 verze 21H2. Co dalšího prozradil začátek testování?

Když Microsoft v červnu představil Windows 11, lákal na možnost provozovat v novém operačním systému aplikace určené pro Android. Instalovat bychom je měli buď z běžného distribučního souboru, nebo z Amazon Appstoru, který bude k dispozici v Microsoft Storu. Firma neurčitě hovořila o uvedení v pozdější fázi roku. Že plán nevyjde, přiznala koncem srpna.

Jako první si aplikace z Androidu vyzkouší ti, kteří se přihlásili do programu Windows Insider. Testování bylo konečně zahájeno, jenže ne pro všechny. Zatím se omezuje na kanál Beta a především pouze na USA. Aspoň jsme si ujasnili pár věcí. Ačkoli se Microsoft opírá o technologii Intel Bridge, aplikace z Androidu lze kromě Intelu provozovat na kompatibilních strojích s procesory od AMD nebo Qualcommu.

Potvrdilo se, že počítač musí disponovat aspoň 8 GB operační paměti. Neobejdete se ani bez SSD. (Jedenáctky vyžadují aspoň 4 GB paměti a jakékoli 64GB úložiště.) Je ovšem možné, že časem dojde k úpravě těchto specifikací v závislosti na tom, jak Microsoft vyhodnotí výkon na široké škále zařízení zapojených do programu Insider. Prozatím také platí, že aplikaci z Appstoru nestáhnete, pokud se nepřihlásíte k účtu Amazon.

Windows 11 nabídne aplikace z Androidu – prostřednictvím Amazon Appstoru

Jako nativní aplikace

S aplikacemi z Androidu se pracuje stejně jako s běžnými programy pro Windows. Okna připnete podle některé z forem ke straně obrazovky, zástupce umístíte např. do nabídky Start a k ovládání kromě doteku využijete rovněž myš s klávesnicí. Aplikace rovněž podporují systémovou schránku nebo notifikace. Jednoduše řečeno, provoz by měl být bezproblémový.

Microsoft dokonce myslí na hendikepované a spolupracuje s Amazonem na tom, aby asistivní technologie ve Windows byly v co největší míře kompatibilní s aplikacemi z Androidu. První testovací vlna přináší k vyzkoušení pouze 50 vybraných kousků. Jedná se mj. o pár her, nástrojů na čtení nebo k výuce.

Microsoft se snaží, abyste v praxi rozdíl mezi nativními programy a aplikacemi z Androidu nepoznali

Možná nejzajímavější informaci jsem si nechal na závěr. Testování probíhá na verzi 21H2, která byla nabídnuta široké veřejnosti začátkem října. Zdá se tedy, že Microsoft nebude muset čekat na příští podzim na další hlavní vydání Windows 11 a aplikace z Androidu všem uživatelkám a uživatelům nabídne, až nastane správný čas.

Windows Subsystem for Android se totiž stáhne rovnou z Microsoft Storu. Záleží na tom, jestli bude vše odladěné dříve, než vyjde Windows 11 verze 22H2. (A zda Microsoftu takové rozhodnutí bude připadat strategické.) Může se i stát, že pro hladké používání bude nutné ještě upravit jádro Windows. To už se ale přeléváme do roviny spekulací. Nechme se překvapit.

Zdroje: Windows Experience Blog | Windows Insider Blog (1 | 2) | Feature-specific requirements for Windows 11