Aplikace Váš telefon dostane ve Windows 11 nový vzhled. Více se soustředí na oznámení

Aplikace Váš telefon se poprvé objevila v operačním systému Windows 10 na podzim roku 2018. Slouží jako jednoduchý způsob propojení PC a mobilního telefonu s Androidem. Od té doby získala celou řadu funkcí, jako je zobrazování fotografií v mobilu, čtení a posílání textových zpráv, telefonování a zrcadlení obrazovky.

Spolu s Windows 11, které mají premiéru 5. října, se dočkáme i mnoha přepracovaných aplikací – například Fotek, Malování, Hodin či nástroje pro práci s výstřižky. Web Windows Latest informuje, že se nového kabátku dočká i aplikace Váš telefon (v originále Your Phone). Vychází přitom z upoutávek sdílených během akce Surface.

Váš telefon v novém

Aplikace Váš telefon dostane úplně nový design, který dává do popředí oznámení z mobilu. Jak můžete vidět na snímku níže, cílem změn je snaha pomoci uživatelům soustředit se na to, co se děje na jejich telefonu bez toho, aby jej museli neustále brát do ruky.



Notifikace budou více na očích

Oznámení se budou zobrazovat v levém postranním panelu podobným způsobem, jako v notifikacích na telefonu. Stejně, jako na mobilu, bude možné ztlumit oznámení vybraných aplikací, takže budou zobrazována jen ta, která vás skutečně zajímají.

Pokud obdržíte oznámení, jež z nějakého důvodu považujete za důležité, budete ho moci klepnutím na ikonu špendlíku připnout na začátek centra oznámení. Tlačítko s křížkem slouží k uzavření notifikace, bohužel však patrně nadále nebude možné z počítače na většinu notifikací reagovat.

Budou i nové funkce?

Jak můžete vidět na snímku obrazovky níže, navigační panel aplikace Váš telefon se nově bude nacházet v horní části okna. Nabídne přístup ke čtyřem sekcím: zprávám, fotografiím, aplikacím a hovorům. V jednotlivých sekcích bude možné číst a odpovídat na textové zprávy, prohlížet a spravovat fotografie v telefonu a upravovat je pomocí programu Malování nebo jiných aplikací. Půjde také telefonovat, a dokonce používat aplikace pro Android v počítači, což zatím bude fungovat jen s telefony Surface Duo a Samsung Galaxy.



Aplikace Váš telefon dostane ve Windows 11 nový vzhled

Výše uvedený snímek obrazovky také naznačuje, že Microsoft plánuje použít ovládací prvky WinUI 2.6 pro tlačítka aplikace Váš telefon, jako je Otevřít obrazovku telefonu a vyhledávací pole. Některé změny uživatelského rozhraní pak budou odrážet celkový vzhled systému Windows 11.

V tuto chvíli bohužel není jasné, zda budou v aplikaci Váš telefon k dispozici také nějaké nové funkce (a případně jaké), ani kdy se nová verze začne šířit mezi uživatele.