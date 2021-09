Aplikace StartIsBack vrátí do Windows 11 původní Start i Průzkumník

Pokud někomu nebude redesign Windows 11 po chuti, může standardní ovládací prvky systému vyměnit za alternativy třetích stran. Podporu už oznámil Stardock s nástrojem Start11. Další možností bude StartIsBack od ruského vývojáře Stanislava Zinukhova.

StartIsBack funguje již devět let, původně vracel nabídku Start z Windows 7 do Osmiček, pak i Desítek. V nové testovací verzi, kterou byste však na produkční počítač raději instalovat neměli, se již zaměřuje i na Windows 11. Jen to musí být aktuální sestavení, která nesou označení 22000 a vyšší.

Po instalaci se vás nástroje zeptá, jestli chcete využít styl Windows 11, 10, nebo 7. I když necháte první variantu, Start bude podobný tomu ze starších systémů, jen používá jinou barevnou paletu a zaoblené rohy. Zůstane mu však dvoupanelové rozhraní, kde vlevo jsou nainstalované aplikace a vyhledávač, vpravo pak odkazy na různé důležité složky a systémové funkce. StartIsBack má navíc hodně možností nastavení, takže si upravíte i detaily. Navzdory názvu může aplikace vrátit také vzhled Průzkumníku a kontextových menu z Windows 10 a 7.

StartISBack je dle autora programu méně náročný na systémové prostředky než standardní vzhled ve Windows 11, což se mi ale nepodařilo potvrdit. Zájemci by každopádně měli počkat až na ostrou verzi, která dorazí někdy po vydání Jedenáctek (5. října). Aplikaci lze vyzkoušet zdarma, plná verze pro jedno PC vyjde na 4 dolary.

via XDA Developers