Aplikace Číňanům řekne, jestli mohli chytit koronavirus: Nápomocná vychytávka s děsivým pozadím

S více než 73 tisíci nakaženými a 1800 oběťmi představuje koronavirus Covid-19 stále větší hrozbu. Lidé, převážně na pevninské Číně, dělají vše proto, aby se možné chorobě vyvarovali. V zemi z toho důvodu vznikla aplikace, která má pomoci běžným občanům určit, zda přišli do kontaktu s někým zasaženým. Dokáže to pomocí monstrózního monitorovacího systému, který v Číně existuje.

Princip aplikace, o které informovala televize BBC, je v jádru velmi jednoduchý. Jmenuje Close Contact (Blízký kontakt) a pro její použití je třeba absolvovat tři kroky - nahrát QR kód přes službu typu WeChat nebo Alipay, registrovat své telefonního číslo a vyplnit jméno a číslo občanského průkazu. Aplikace vám poté oznámí, zda jste se v poslední době ocitli v blízkosti někoho, kdo je nakažený nebo měl podezření na nákazu. Pokud ano, doporučí domácí karanténu.

Lidé mohou na jednom telefonu zkontrolovat až tři osoby, respektive registrovat tři občanské průkazy. U každého se dozví, zda jejich spolupracovníci, rodina, spolužáci nebo zdravotníci nejsou nakaženi. Aplikace se rovněž podívá na stav lidí, s kterými jste sdíleli cestu letadlem nebo vlakem, ale větší okruh nezasáhne.

I když podobná aplikace může být skutečně nápomocná, především pro informovaní se o zdravotním stavu lidí v dopravních prostředcích, ukazuje, jak daleko Čína v monitorování svých občanů došla. Bez ohromného množství dat by podobná technologie nebyla možná. To přiznává i tisková agentura Xinhua - podle ní za aplikací stojí několik čínských vládních agentur ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a dopravy. Všechny státní instituce si data navzájem nasdílely.

Tedy když si jako Číňan například koupíte jízdenku na vlak, je vztažena k vaší konkrétní osobě a občanskému průkazu neboli ID. Provozovatel tohoto vlaku ví, kdo všechno si jízdenky koupil. A když zná tato ID, odtud je malý krok k tomu podívat se, jestli nejsou jejich majitelé v databázi zdravotních úřadů vedeni jako nakažení, a tyto lidi pak mezi sebou spojit. Stejné je to u firem nebo třeba škol.

Za normálních okolností by k těmto datům měly přístup jen úřady nebo policie. Close Contact to však umožňuje všem. Server Technologyreview spekuluje, že aplikace využívá i všudypřítomné systémy pro rozpoznávání obličejů, což by jí dávalo ještě větší moc.

Z evropského hlediska, kde jsme zvyklí na GDPR, jde o narušení osobních práv ohromného rozsahu. Ale Čína je značně odlišný kraj, kterému jde aktuálně doslova o životy lidí. Do verdiktu o etičnosti aplikace se tak raději pouštět nebudeme.