Antminer E9 zvládne těžit ethereum výkonem jako 32 GeForce RTX 3080

Těžba kryptoměn, konkrétně etherea, je jedním z důvodů, proč dnes prakticky nekoupíte grafickou kartu. Čínská společnost Bitmain láká novou ASIC stanici, která by mohla situaci na trhu malilinko pomoci. Její Antminer E9 s čipem navrženým pro co nejefektivnější výpočty má při potvrzování transakcí v blockchainu etherea výkon 3 gigahashe za sekundu, to je až 32× víc než karta GeForce RTX 3080 (přibližně 98 MH/s).

Stanice velikostí připomínající NAS oproti rigu s kartami zabere méně místa a bude mít i nižší spotřebu. Bitmain uvádí příkon 2556 W, farma s dvaatřiceti kartami by spolkla asi třikrát tolik.

Zatím neznáme přesnou dostupnost ani cenu stanice, ale čekací doby budou v měsících a fanoušci tipují, že by mohla stát okolo 30 tisíc dolarů. Při stávající ceně karet by to ale bylo levnější než nakoupit dvaatřicet RTX 3080. Jenže zatímco grafiky mohou využít i hráči, z Antmineru jednou bude předražené těžítko (doslova). Jakmile přijde Ethereum 2.0, citelně klesnou výnosy z těžby, a prodlouží se návratnost investic. A je otázkou, jak současná čipová krize zasáhne i výrobu Antmineru.

Bitmain se dosud specializoval na stanice pro těžbu bitcoinu. Nejvýkonnější ASIC pro ethereum momentálně vyrábí čínská společnost Linzhi, jejíž Phoenix slibuje výkon 2,6 GH/s při příkonu 3000 W. Cena je v závislosti na počtu odebraných kusů od 11 300 do 13 700 dolarů.

via NotebookCheck